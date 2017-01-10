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Mavi Ekran Hatası Tarihe Karıştı

windows yeşil ekran hatası

Birkaç hafta önce sızan haberler ile mavi ekran hatasının, yeşil ekran hatası ile değişeceği söylenmişti. Bugün yapılacak Windows 10 güncellemesi ile mavi ekranın tarihe karışacağı kesinleşmiş oldu.

Bir Microsoft mühendisi tarafından yayınlanan görselde, yılların mavi ekranının yeşile döndüğü görülmüştü. Önceleri söylenti seviyesinde kalan bu değişiklik, Windows 10 Insider sürümünde yapılan bir güncelleme ile gerçeğe döndü. Microsoft'un yapılan güncellemelerin denenmesi için kullanıcılara sunduğu Insider ile herkesten önce bu güncellemeyi alan kullanıcılar, yeni yeşil ekrana dair fotoğraflar paylaştılar. Ayrıca Windows Insider programının başındaki isim olan Dona Sarkar da yaptığı açıklama ile bundan sonra mavi ekranın ölümün yeşil ekranı ya da yeşil ekran hatası olduğunu doğrulamıştı.

Windows sürümlerinde görülen ilk mavi ekran, 1991 yılında geliştirilen işletim sisteminde ortaya çıkmış ve John Verter isimli bir Microsoft mühendisi tarafından geliştirilmişti. Windows'un Mavi Ekran Hatası Neden Mavi? başlıklı yazımızda da ayrıntıyla açıklamığımız üzere, mühendis renk seçimini rastgele yapmış ve bu seçim Steve Balmer tarafından da kullanılmaya devam edilmişti. Yapılan son değişiklikle birlikte 25 yıldır kullanılan ekran da yeşile dönmüş oldu.

Hepimizin Kalbini Çalan Windows Mavi Ekranı Artık Daha da Tatlı

Windows 10 Yapı 15002 Güncellemesi Birçok Yenilikle Geliyor

Mavi Ekranı Yaratan Kişi Steve Ballmer

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Yazar: - 10.01.2017

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