Maximum Mobil uygulaması, İş Bankası kart sahiplerinin kullanabildiği, kredi kartı işlemlerinden Cinemaximum sinema bileti satın almaya kadar birçok özellikle dolu.

İş Bankası kart sahibiyseniz Maximum Mobil uygulaması Android telefonunuzda kesinlikle olmalı. Alışveriş fırsatları ve kampanyalarını inceleme/katılma, kredi kartı harcama detayları ve işlemleri (taksitlendirme, erteleme), mobil temassız veya QR ile ödeme, sinema bileti alma, kredi kartı limiti yükseltme ve daha pek çok işlemi telefonunuzdan hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

İş Bankası Maximum Mobil Uygulaması Özellikleri: