Maximum Mobil
Kredi kartı işlemleri, alışveriş fırsatları, fatura ödeme, sinema bileti alma ve daha fazlasını gerçekleştirin.
Maximum Mobil uygulaması, İş Bankası kart sahiplerinin kullanabildiği, kredi kartı işlemlerinden Cinemaximum sinema bileti satın almaya kadar birçok özellikle dolu.
İş Bankası kart sahibiyseniz Maximum Mobil uygulaması Android telefonunuzda kesinlikle olmalı. Alışveriş fırsatları ve kampanyalarını inceleme/katılma, kredi kartı harcama detayları ve işlemleri (taksitlendirme, erteleme), mobil temassız veya QR ile ödeme, sinema bileti alma, kredi kartı limiti yükseltme ve daha pek çok işlemi telefonunuzdan hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.
İş Bankası Maximum Mobil Uygulaması Özellikleri:
- Kartınızla ilgili çok sayıda işlemi şubeye gitmeden, çağrı merkezini aramadan yapabiliyorsunuz. Kartlarım menüsünden kredi kartınızla harcama detaylarını (nerede ne kadar harcadığınız) görebiliyor ve kredi kartı borcunuzu hızlıca ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartı harcamalarınızı taksitlendirme veya erteleme işlemi de yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızın limitini yükseltme, hesap kesim tarihi ve puan bilgilerini görme şansına da sahipsiniz. İş Bankası kartınız yoksa kart başvurusu da yapabiliyorsunuz.
- Ödemeler menüsü altından yanınızda kredi kartınız olmadığı vakit mağaza veya e-ticaret sitesinde QR kod ile veya NFC uyumlu Android telefona sahipseniz temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca Maximum Mobil ile anlaşmalı kurumların faturalarını da ödeyebiliyorsunuz.
- Fırsatlar menüsü altında İş Bankası kartınıza özel tüm kampanyaları takip edebiliyor, kolayca katılabiliyorsunuz. Tüm sektördeki fırsat ve indirimleri kontrol edebilmenin yanı sıra Cinemaximum sinemalarında gösterime giren filmlere göz atıp, kart bilgilerinizi girmeden sinema biletinizi hızlıca alabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
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