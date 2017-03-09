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Maximum Mobil
TamindirMobilFinansMaximum Mobil - IPhone İçin Maximum Mobil Uygulaması

Maximum Mobil

(iOS)
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115 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Maximum Mobil
Maximum Mobil
Maximum Mobil
Maximum Mobil

Kredi kartı işlemlerinden sinema bileti almaya her şey Maximum Mobil uygulamasında.

Erkan Calp Son güncelleme 53 dakika önce

İş Bankası Maximum Mobil uygulaması, kredi kartı işlemleri, sinema bileti alma, alışveriş kampanyaları, fatura ödeme ve daha fazla özelliği tek bir yerde sunuyor. İş Bankası kartı sahibiyseniz iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken bir uygulama.

Parakod uygulaması yerine geçen Maximum Mobil, İş Bankası kartı sahiplerinin kullanabildiği, bankaya gitmeden birçok işlemi yapma kolaylığı sunan, yeni teknolojileri destekleyen bir uygulama. Kredi kartı yönetiminden faturalarınızı ödemeye, tüm sektörlerdeki fırsat ve indirimleri takip etmekten Cinemaximum sinema bileti satın almaya birçok işlemi yerinizden kalkmadan yapabiliyorsunuz.

Mağaza ve e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişler için temassız ve QR kod ile ödeme gibi yeni teknolojileri de kullanıma sunan Maximum Mobil uygulamasını açtığınızda Fırsatlar, Ödemeler ve Kartlarım olmak üzere üç sekme karşınıza çıkıyor:

  • Fırsatlar menüsü altında alışveriş yapmayı sevenler için fırsat ve indirimlerin yanı sıra vizyon filmleri (kart bilgilerini girmeden sinema bileti satın alabiliyorsunuz) gösteriliyor.
  • Ödemeler menüsü altından Maximum Mobil ile anlaşmalı kurumların faturalarını ödeyebiliyor ve kartınız yanınızda olmasa dahi mağaza veya e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyorsunuz.
  • Kartlarım menüsünden de İş Bankası kartlarınızla ilgili birçok işlemi (harcama detaylarını görme, hesap kesim tarihi ve puan bilgilerini kontrol etme, borç ödeme, şifre değiştirme, limit yükseltme gibi) bankaya gitmeden/müşteri hizmetlerini aramadan kolay, hızlı ve de güvenli şekilde yapabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Türkiye İş Bankası A.Ş.
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