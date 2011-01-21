Maxthon5.0.2.2000 (Windows)
Maxthon web tarayıcısı tüm kullanıcılar için tasarlanmış güçlü bir sekmeli internet gezgini. Tüm temel gezinti fonksiyonlarının yanında Maxthon Browser sizlere internet sörf deneyiminizi geliştirecek bir çok zengin özellik sunuyor.
Maxthon size rahat, eğlenceli ve kişisel web deneyimi yaşatacak tüm güzel özellikleri içererek geliyor. Maxthon, eski sürümlere göre daha fazla benzersiz özelliklere sahip. İçerik filtresi desteği bulunduran reklam engelleyici, internet üzerinden video/mp3 gibi dosyaların indirmenin en kolay hale getirildiği indirme yöneticisi gibi özellikler günlük ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış. Web sayfalarında gezerken sadece yakalamak ve indirmek istediğiniz dosya türünü belirliyorsunuz ve tarayıcı sizin için gizli dosyaları bile buluyor.
Gezinti sırasında tarayıcılarda donmalar meydana gelebilir. Maxthon'un donmaları ve kitlenmeleri engelleyen özelliği ile internet gezileri daha akıcı bir şekil alıyor.
Tüm web sayfaları yeni pencere yerine ana pencerenin içerisinde sekmeler halinde açılıyor ve böylece daha kolay bir ulaşım sağlanmış oluyor. Sağ tıklama menüsü üzerinde de nerdeyse tüm ortak işlemleri bulmanızda mümkün. Gelişmiş bu özellik tüm sekmeleri kapatma, tüm sekmeleri yenileme ve sekme kilitme gibi birçok kullanışlı seçenekte barındırıyor.
Fare'nin sağ tuşuna basılı tutun ve fare hareketleriyle tarayıcı özellikleri olan Geri, İleri, Yenile ve Sekme Kapat gibi komutları uygulayın. İsterseniz kurulum merkezinden kendi fare hareketlerinizi tanımlayabilirsiniz.
İnternet siteleri ve web sayfalarındaki tüm formları Magic Fill özelliği ile tek bir tıklama sayesinde doldurun. Özellik nerdeyse tüm form boşluklarını otomatik olarak hatırlayabiliyor. İsterseniz bulunan bu form verilerinizi başka kullanımlar için kayıtta edebilirsiniz.
İsterseniz tüm ekranı, seçili bölgeyi, seçili pencereyi veya sayfa içeriğini resim olarak kaydedebilirsiniz. Hemde bunu ayrı bir programla değil tarayıcınızda bulunan özellikle yapabilirsiniz.
-
5- Maxthon 4.9.4.1000 için nihat .0586Ad Soyad dedi ki;
google chorme ve mozılla dan youtube videosu oynatamadım bu maxthon işimi fazlasıyla goruyor tavsiye ederim çileden kurtulun. ;)
-
Maxthon 4.9.4.1000 için Sadık Yetkin dedi ki;
Uzun süre kullandım gayet güzel.Artı Yönleri: İçerisinde reklam engelleyici ve VPN bulundurması.Parola kaydedicisinin olması.İndirme yakalayıcısının olması(idm benzeri) Eksi Yönleri: Çok geç açılıyor.Ara ara donmalar oluyor.
-
Maxthon 4.9.4.1000 için muhammetsoy5234 dedi ki;
fimler inmioki ara sır ınırbutou var onda mb fılmın kendnı ızlerken ındır yok
-
Maxthon 4.4.8.1000 için Maximum dedi ki;
Birşey sormak istiyorum indirdigimde (başka bir siteden) 'bu dosya bilgisayarınıza zarar verebilir' uyarısı aldım.
Acıkcası bilgisayarımı indirmeler yüzünden cökerten bi insan oldugum icin tereddüdde kaldım Umarım bunda o uyarıyı almam *-*
-
Maxthon 4.4.6.1000 için YORUMCU dedi ki;
Yorum icin yorum attım o yüzden bu programın icin yorum atmayı düsündüm fakat program icin fazla birsey dicek birsey yok saglam program ama yorum icin atıyorum bunu .Artı Yönleri: + Eksi Yönleri: -
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 464 / 180,703
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Maxthon International
Tarayıcılar ve Gezginler Popülerleri
- Google ChromeHızlı, Sade ve Güvenli İnternet Gezgini
- Yandex BrowserHızlı ve Sade İnternet Tarayıcısı
- FirefoxMozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı
- Internet Explorer 10Internet Explorer 10 Windows 7 Final Sürümü
- Internet Explorer 11 (Windows 7)Windows 7 için Internet Explorer 11 Final Sürümü
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı