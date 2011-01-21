Maxthon web tarayıcısı tüm kullanıcılar için tasarlanmış güçlü bir sekmeli internet gezgini. Tüm temel gezinti fonksiyonlarının yanında Maxthon Browser sizlere internet sörf deneyiminizi geliştirecek bir çok zengin özellik sunuyor.

Maxthon size rahat, eğlenceli ve kişisel web deneyimi yaşatacak tüm güzel özellikleri içererek geliyor. Maxthon, eski sürümlere göre daha fazla benzersiz özelliklere sahip. İçerik filtresi desteği bulunduran reklam engelleyici, internet üzerinden video/mp3 gibi dosyaların indirmenin en kolay hale getirildiği indirme yöneticisi gibi özellikler günlük ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış. Web sayfalarında gezerken sadece yakalamak ve indirmek istediğiniz dosya türünü belirliyorsunuz ve tarayıcı sizin için gizli dosyaları bile buluyor.

Anti-Freeze

Gezinti sırasında tarayıcılarda donmalar meydana gelebilir. Maxthon'un donmaları ve kitlenmeleri engelleyen özelliği ile internet gezileri daha akıcı bir şekil alıyor.

Sekmeli Gezinti

Tüm web sayfaları yeni pencere yerine ana pencerenin içerisinde sekmeler halinde açılıyor ve böylece daha kolay bir ulaşım sağlanmış oluyor. Sağ tıklama menüsü üzerinde de nerdeyse tüm ortak işlemleri bulmanızda mümkün. Gelişmiş bu özellik tüm sekmeleri kapatma, tüm sekmeleri yenileme ve sekme kilitme gibi birçok kullanışlı seçenekte barındırıyor.