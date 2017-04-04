McAfee İsmi Geri Döndü

2010 yılında Intel tarafından milyar dolarlar ödenerek satın alınan McAfee, bu satın almadan sonra isim değiştirmiş ve Intel Security olmuştu. Intel beklenmeyen bir karar alarak, şirketin bir kısmını satmaya karar verdi.

John McAfee tarafından kurulan anti-virüs şirketi, uzun yıllar McAfee ismiyle hizmet vermiş ve 2010 yılında Intel tarafından 7.68 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Satın almadan sonra farklı hayatıyla gündemden düşmeyen John McAfee, Belize'de emeklilik hayatı yaşarken, ismi bir cinayet soruşturmasında geçmişti. Yakın zaman önce de ünlü girişimcinin hayatının film yapılacağı ve McAfee'yi Johnny Depp'in oynacağı haberleri ortaya çıkmıştı.

Yapılan ilk anlaşmanın ardından Intel için işler çok iyi gitmemiş olacak ki, şirket güvenlik firmasının büyük bir bölümünü sattığını açıkladı. TPG ile imzalanan anlaşma sonucunda şirketin yüzde 51'lik hissesi 4.2 milyar dolara satıldı. Anlaşmanın ardından Intel hisselerin yüzde 49'luk kısmını hala elinde bulundursa da TPG isim değişikliğine gideceğini ve McAfee ismini geri getireceğini söyledi.

Anlaşmanın ardından uzun yıllardır Intel Secrutiry'nin başında olan Chris Young'ın McAfee'nin başındaki görevini sürdüreceği belirtilirken, TPG'nin partnerlerinden Bryan Taylor'ın da McAfee'de yönetim kurulunda yer almaya başlayacağı ortaya çıktı. Satın alma politikalarında da kimi değişikliler yapılacağının ilk sinyalleri verilirken, McAfee'nin sahibi olduğu diğer girişimlerle birlikte şirketin daha da büyütülmesine odaklanılacağının altı da çizildi.

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