MEB E-OKUL VBS yani Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, çocuklarının okuldaki durumunu yakından takip etmek isteyen veliler için hazırlanmış olan resmi bir Android uygulamasıdır.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yardımıyla veliler, çocuklarının okulda sınavlarda aldıkları notlardan tutun da devamsızlık durumlarına kadar her şeyi kolayca akıllı telefonları ve tabletleri üzerinden takip edebilirler.

Karne notları, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi ve çok daha fazlası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Okul VBS sistemi sayesinde öğrenci velilerine sunuluyor. Çocuklarının eğitim ve öğretim yaşantısı hakkında sürekli bilgi almak isteyen velilerin işini oldukça kolaylaştıracak olan bu sistem, her velinin mutlaka telefonları ve tabletleri üzerinde yer almalı.

Öğrencilerin kullanmakta olduğu e-okul sistemine benzeyen fakat sadece velilerin giriş yapabildiği MEB E-OKUL VBS uygulaması yardımıyla ulaşabileceğiniz tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı E-OKUL Veli Bilgilendirme Sistemi ile velilerin ulaşabileceği bilgiler;

Sınav ve proje bilgileri

Not bilgileri

Ders programı

Devamsızlık bilgileri

Nakil işlemleri

Yerleştirme ve Sınan bilgileri

Okul duyuruları

Okunulan kitaplar

Bizim zamanızda okulu asmak ya da düşük not aldığımız dersten yüksek aldım diyerek ailemizi kandırmak kolaydı fakat bu uygulama sayesinde ailenize bu dönem hiç kırık notum yok ya da bugün ders yok okula gitmesem de olur gibi yalan ya da bahaneler söyleyemez hale geliyorsunuz.

Öğrencilerin sevmemesine rağmen veliler için yararlı olan uygulamayı öğrenci velileri Android mobil cihazlara indirerek sorunsuz bir şekilde kullanabilirler.