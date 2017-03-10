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MEB Okullarda Sosyal Medyayı Yasakladı

meb sosyal medyayı yasakladı

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle; okul sınırları içerisinde, gerçekleştirilen etkinlikler ve serbest zamanlar da dahil olmak üzere, sosyal medya uygulamaları kullanmak yasaklandı.

Okullarda çekilmiş her türlü ses kaydı, fotoğraf ve video’nun internet ya da sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılmasının, Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanun’a aykırı olduğunu duyuran MEB, ihlal durumunda kişilere karşı işlem başlatılacağını açıkladı.

Anayasa’da yer alan 'kişisel verilerin korunması' yasası ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun gerekçe gösterildiği genelgede, "Kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapılacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" ibaresi dikkat çekiyor.

İndir3.6 MB
MEB E-OKUL VBS Android
MEB E-OKUL VBS Android Android için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

İndir7 MB
MEB E-OKUL VBS iOS
MEB E-OKUL VBS iOS iPhone ve iPad için Velilere Özel E-Okul Uygulaması

İndir16.3 MB
MEB Personel iOS
MEB Personel iOS iPhone ve iPad için MEB Personel Uygulaması

İndir5.4 MB
MEB Personel Android
MEB Personel Android Android için MEB Personel Uygulaması

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Yazar: - 10.03.2017

MEB Okullarda Sosyal Medyayı Yasakladı İçin Yorum Yaz

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