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Mecha Vs Zerg
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Mecha Vs Zerg

(iOS)
Mecha Vs Zerg İndir Hemen İndir

535 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mecha Vs Zerg
Mecha Vs Zerg
Mecha Vs Zerg
Mecha Vs Zerg
Mecha Vs Zerg

Diğer oyuncularla ittifak kurabiliyor ve düşmanlarınızla savaşabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Mecha Vs Zerg, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunudur. Birbirinden farklı karakterlerin ve zorlu düşmanların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor.

Rol yapma oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Mecha Vs Zerg, etkileyici bir atmosferde geçen rol yapma oyunudur. Zorlu düşmanların yer aldığı oyunda eğlenceli zaman geçirebiliyor ve aynı zamanda arkadaşlarınızla da mücadele edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda dilerseniz ittifak da kurabiliyor ve daha güçlü bir hale gelebiliyorsunuz. Yüksek teknoloji silahların ve ekipmanların yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızı ortadan kaldırmalısınız. Tek oyuncu moduna da sahip olan oyunda kaynaklarınızı idareli kullanmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Mecha Vs Zerg oyununu mutlaka denemelisiniz.

Savaş oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken Mecha Vs Zerg, etkileyici görsellerin ve ses efektlerin de yer aldığı bir oyundur. Rol yapma oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken Mecha Vs Zerg'i sakın kaçırmayın.

Mecha Vs Zerg oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Mr. Thomas
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