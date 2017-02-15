Meclisin Yeni Gardiyanı Yapay Zeka

'Person of Interest' dizisindeki yapay zeka, TBMM’yi korumaya geliyor. 757 kamera ve 23 uzmanla 24 saat boyunca meclisi koruyacak 'Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi', yüzleri okuyabiliyor ve video analiz etme özelliğine sahip. Giriş yapan kişinin yüzünü algılayarak tüm sicil kaydına ulaşabilen sistem, güvenlik görevlilerine hızlı ve kesin bilgi de yardım edecek. Üstelik sistem yüzde 100 yerli malı.

Video analiz özelliği ile ziyaretçilerin hareketleri yorumlanabilecek. Kişilerin yüz ifadelerinden içinde oldukları ruh halini anlayacak sistem, olası canlı bomba durumlarına karşı tedbirli olacak. Özellikle her Salı gelen kalablık gruplar içerisinde, şu an sadece daha önce giriş yapmış kişileri tespit edebilen TBMM, yeni güvenlik teknolojisiyle kale gibi korunacak.

100 kameraya sahip elektronik çit sayesinde, meclisin kör bölgelerinden giriş olması durumunda da sesli alarm devreye girecek. hangi bölgeden giriş yapıldığını tespit edebilen teknoloji sayesinde, güvenlik güçleri hemen müdahalede bulunabilecek. TBMM binasına atılacak her hangi bir yabancı cismi de algılayabilen çit sistemi sayesinde, bomba tehdidi ortadan kaldırılmayı amaçlanıyor.

Drone Savarlar da Görev Başında

Daha önce Başbakan Binali Yıldırım'ın bulunduğu bir açılış töreninde tanıştığımız Aselsan’ın geliştirdiği Drone savarlar, meclisi korurken de görev başında. TBMM Koruma Daire Başkanlığı yetkilileri sistem hakkında, “İnsani ve teknolojik güvenlik tedbiri uygulamasında, teknolojik sistem geliştirilerek görünür güvenlik önlemleri perde arkasına çekilecek" şeklinde konuştu.