Media Player Classic Home Cinema1.7.10
Windows Media Player'da olmayan pek çok codec'i içinde barındıran Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) güncel pek çok format düşünülerek geliştirilmiş ücretsiz bir medya oynatıcı. Windows Media Player Classic temel alınarak oluşturulan MPC-HC, aynı olan arayüz tasarımı dışında Media Player Classic'ten üstün özellikleriyle sıyrılıyor.
"Dünya'nın en hızlı medya oynatıcısı" iddiasıyla tanıtılan Media Player Classic Home Cinema bilgisayarınızda oldukça az yer kaplayarak sistemi yormadan çalışıyor. Windows XP,Vista ve 7 işletim sistemlerinin hem 32 hem 64 bitlik sürümlerini destekleyen yazılım bu yönden de benzerlerinden ayrılıyor. Türkçe dil desteği olan MPC-HC ücretsiz olarak yayınlandı. MPC-HC'nin en kullanışlı özelliklerinden biri bellek kullanımını sistemim kapasitesine göre ayarlayabilmesi. İçerisine gömülmüş bir video dekoderi bulunan yazılım x.264, H.264 ve VC-1 formatlarını uyguladığı dönüştürme işlemi sayesinde CPU ayarlarıyla oynayarak sorunsuzca çalıştırabiliyor.
Özellikleri:
- Altyazı desteği
- OSD (On Screen Display) desteği
- EVR (Enhanced Video Renderer) desteği
- DirectX Video Acceleration (DXVA) desteği
- Multi-Monitör desteği
- Uzaktan Kumanda Desteği
Desteklenen Formatlar:
WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV
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Media Player Classic Home Cinema 1.6.8 için sakomaho dedi ki;
arkadaşklar plazma açarmı bunu yatni içindeki filmloeri gösterirmi lütfen yardım
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3- Media Player Classic Home Cinema 1.6.8 için gibigibi dedi ki;
çok yönlü bir program istisnasız her dosyayı açıyor ama 8gblık 720p mkv videolarda görüntü çok az da olsa bozuluyor
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5- Media Player Classic Home Cinema 1.6.8 için Tevfik Mert Üstün dedi ki;
Kolay ve hızlı. Emeği geçen herkese teşekkürler
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Media Player Classic Home Cinema 1.6.8 için Ziyaretçi dedi ki;
harika teşekkürler tam indir sorunsuz
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3- Media Player Classic Home Cinema 1.6.8 için Ziyaretçi dedi ki;
çok güzel pragram teşekkürler.emeği geçenlere teşekkür ederim
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 190 / 398,711
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- casimir666
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