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Media Player Classic Home Cinema
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Media Player Classic Home Cinema

1.7.10
Media Player Classic Home Cinema İndir Hemen İndir

11.7 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 5/5
5

18 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
MPC HC Oynatıcı
Yeşim Halıcı Son güncelleme 1 saat önce

Windows Media Player'da olmayan pek çok codec'i içinde barındıran Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) güncel pek çok format düşünülerek geliştirilmiş ücretsiz bir medya oynatıcı. Windows Media Player Classic temel alınarak oluşturulan MPC-HC, aynı olan arayüz tasarımı dışında Media Player Classic'ten üstün özellikleriyle sıyrılıyor.

"Dünya'nın en hızlı medya oynatıcısı" iddiasıyla tanıtılan Media Player Classic Home Cinema bilgisayarınızda oldukça az yer kaplayarak sistemi yormadan çalışıyor. Windows XP,Vista ve 7 işletim sistemlerinin hem 32 hem 64 bitlik sürümlerini destekleyen yazılım bu yönden de benzerlerinden ayrılıyor. Türkçe dil desteği olan MPC-HC ücretsiz olarak yayınlandı. MPC-HC'nin en kullanışlı özelliklerinden biri bellek kullanımını sistemim kapasitesine göre ayarlayabilmesi. İçerisine gömülmüş bir video dekoderi bulunan yazılım x.264, H.264 ve VC-1 formatlarını uyguladığı dönüştürme işlemi sayesinde CPU ayarlarıyla oynayarak sorunsuzca çalıştırabiliyor.

Özellikleri:

  • Altyazı desteği
  • OSD (On Screen Display) desteği
  • EVR (Enhanced Video Renderer) desteği
  • DirectX Video Acceleration (DXVA) desteği
  • Multi-Monitör desteği
  • Uzaktan Kumanda Desteği

Desteklenen Formatlar:
WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
190 / 398,711
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
casimir666

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