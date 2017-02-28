MediaTek Helio X30 Duyuruldu

MediaTek Helio X30 işlemci, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 etkinliğinde resmi olarak duyuruldu. 10 çekirdekli yapısı ile bu yılın en güçlü mobil işlemcisi olması beklenen MediaTek Helio X30, yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefonlarda yerini alacak.

Geçen yıl fonksiyon göstermeye başlayan Helio X20’de olduğu gibi yeni Helio X30 da üç kümeli yapıda bir tasarıma sahip. Ayrıca bu güçlü işlemci 2.5 Ghz iki Cortex A73 çekirdek, 2.2 Ghz dört Cortex A53 ve 1.9 Ghz dört Cortex A53 çekirdek olmak üzere tam 10 çekirdekten oluşuyor. İşlemci dahilindeki CorePilot 4.0 teknolojisi, hangi CPU çekirdeğinin çalışmasının uygun olduğunu tespit ederken aynı zamanda yüzde 25 oranında güç tasarrufu sunuyor. Böylelikle CorePilot 4.0 teknolojisi sayesinde hem kullanıcıların ihtiyaç duydukları performans sunuluyor hem de güç tasarrufu ile batarya ömrünü uzatmak amaçlanıyor.

MediaTek tarafından açıklanan verilere göre Helio X30’da yer alan GPU’da PowerVR Series7XT Plus kullanılarak 800 MHz frekans hızına ulaşıldı ki, bu rakamın geçen yılki Helio X20’nin GPU’sundan hem 2.4 kat daha hızlı. Üstelik bu GPU yüzde 60 oranında daha az güç tüketiyor.

10nm üretim sürecinde geliştirilen Meditek Helio X30’un 30 FPS’de 4K video için donanım tabanlı 4K 10-bit HDR10 destekleyen ilk işlemci olduğu ifade ediliyor. Yılın en güçlü mobil işlemcisi unvanını ele alınacak olan Helio X30, Category 10 LTE modem sayesinde 450Mbps hızına erişebiliyor. Ancak tekrar hatırlatalım, Helio X30 işlemcili ilk akıllı cihazların kullanıcılarla buluşması yılın ikinci çeyreğini bulacak.

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