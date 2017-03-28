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Meditasyon
TamindirMobilYaşamMeditasyon - Android Için Meditasyon Uygulaması

Meditasyon

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Meditasyon
Meditasyon
Meditasyon
Meditasyon
Meditasyon

Meditasyon uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden ruhen arınabileceğiniz egzersizler yapabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Meditasyon uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden ruhen arınabileceğiniz egzersizler yapabilirsiniz.

Günlük hayatın stresi, endişeler, gelecek kaygısı, uykusuzluk gibi problemlerin yanında mutluluk, şükran duygusu, nefes egzersizleri ve beden farkındalığı gibi başlıklar altında sizlere egzersizler yaptırarak birçok sorununuzu çözmeyi amaçlayan Meditasyon uygulaması bu anlamda gerçekten başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.

Seçmiş olduğunuz konuya göre müzikler eşliğinde size verilen talimatları harfiyen yerine getirdiğinizde uykusuzluk ve stres gibi problemlerinizin hafiflediğine şahit olabilirsiniz. İlk ay ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Meditasyon uygulaması, bu süre bittiğinde aylık 11,99 TL ya da yıllık 89.99 TL karşılığında egzersizlere devam edebilme imkanı sunuyor. İlk ay ücretsiz olarak sunulması, egzersizlerin işe yarayıp yaramadığı konusunu merak eden kullanıcıların bu merakını giderecektir diye düşünüyorum. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
yedi70
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