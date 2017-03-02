Medium 'Seriler' Özelliğini Duyurdu

Snapchat kendini Silikon Vadisi'nin en sevilen şirketi olarak görse iyi olur, çünkü bu aralar onun özelliklerini kopyalamak epey revaçta gibi görünüyor. Bir özelliği taklit etmeyi samimi gösterdiğim düşünülmesin, aksine Snapchat için fazlasıyla üzülüyorum. Gün geçtikçe pek çok şirket, Snapchat'in çekirdek özelliklerini kopyalıyor ve kendisine göre uyarlıyor. Şimdi de yayın platformu Medium, Snapchat kullanıcılarının aşina olduğu yeni özelliğini duyurdu: "Seriler"

Medium'un yeni "Seriler" özelliği, video klipleri ve fotoğrafları bir araya getiren Snapchat'in tam bir kopyası değil, ancak kesinlikle güçlü bir benzerliği var. Yeni özelliği kısaca tanımlayacak olursak, kullanıcıların resimler, GIF'ler veya yalnızca metinlerden oluşan kaydırılabilir koleksiyonlarını yayınlamalarına olanak tanıyor.

Muadillerinin aksine bu paylaşımlar 24 saat sonra kaybolmuyor. Bunun yerine, derlemelerin uzun süre boyunca güncellenmesine izin veriliyor. Aşağıdaki videoda özelliğin nasıl kullanıldığı çok güzel anlatılmış. Bana göre en güzel yanı, okumaktan keyif alınan bir seri için push bildirimleri seçeneğinin olması:

Twitter'un kurucu ortağı Ev Williams tarafından kurulan ve işletilen Medium, uzun paragraflardan oluşan yazıların yayınlanmasında her zaman en çok tercih edilen platform oluyor. Ancak girişim, sosyal etkileşim ve daha geniş kullanıcı katılımı için daha kısa, daha göz atılabilir yazıları bünyesine çekmek için mücadele ediyor. Açıkçası "Seriler" özelliği buna yardımcı olabilir.

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