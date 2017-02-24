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Ünlü Blog Sitesi Medium Türkiye'ye Veda Ediyor

medium türkçe kapanıyor

2012 yılında Twitter’ın kurucu ortaklarından Evan Williams ve Biz Stone’un birlikte kurdukları mini blog sitesi Medium, kullanıcıların istedikleri içerikleri kendi profillerinde yayınlamalarına olanak veriyordu. Tumblr'dan farklı olarak kullanıcıların içerik oluştururken ortaklık kurabildiği, yazdıkları yazıları yayınlamadan önce güvendikleri birini davet ederek içeriğini denetletebildikleri sevilen site Medium.com, Türkiye’de faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

Bütün çalışmalarını San Francisco’daki merkezinde toplayacak olan Medium, her ne kadar Türkiye’de sadık okuyucu kitlesine ulaştığını söylemiş olsa da, Türkçe yayını ile beraber Twitter ve Facebook üzerindeki etkinliklerini de durduracağını açıkladı.

TTR (toplam okuma zamanı) açısından ilk 10 ülke arasında olan Türkiye’deki faaliyetlerini durdurması, sitenin geleceği hakkındaki soru işaretlerini arttırıyor. Kurucu Evan Williams, kısa süre önce abonelik uygulamasına geçeceklerini açıklamıştı. Tüm bunlar Medium’un günden güne kaybettiği prestiji nasıl geri getirecek göreceğiz.

İndir6 MB
Medium Android
Medium Android Android için Kişisel Yazılı İçerik Üretme ve Yazma Rehberi

İndir7.5 MB
Medium iOS
Medium iOS iPhone ve iPad için Düşünce ve Yazı Paylaşım Platformu

İndir4.8 MB
Tumblr Android
Tumblr Android Tumblr Android Uygulaması

İndir7.5 MB
Tumblr iOS
Tumblr iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Tumblr Uygulaması

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Yazar: - 24.02.2017

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