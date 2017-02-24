Ünlü Blog Sitesi Medium Türkiye'ye Veda Ediyor

2012 yılında Twitter’ın kurucu ortaklarından Evan Williams ve Biz Stone’un birlikte kurdukları mini blog sitesi Medium, kullanıcıların istedikleri içerikleri kendi profillerinde yayınlamalarına olanak veriyordu. Tumblr'dan farklı olarak kullanıcıların içerik oluştururken ortaklık kurabildiği, yazdıkları yazıları yayınlamadan önce güvendikleri birini davet ederek içeriğini denetletebildikleri sevilen site Medium.com, Türkiye’de faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

Bütün çalışmalarını San Francisco’daki merkezinde toplayacak olan Medium, her ne kadar Türkiye’de sadık okuyucu kitlesine ulaştığını söylemiş olsa da, Türkçe yayını ile beraber Twitter ve Facebook üzerindeki etkinliklerini de durduracağını açıkladı.

TTR (toplam okuma zamanı) açısından ilk 10 ülke arasında olan Türkiye’deki faaliyetlerini durdurması, sitenin geleceği hakkındaki soru işaretlerini arttırıyor. Kurucu Evan Williams, kısa süre önce abonelik uygulamasına geçeceklerini açıklamıştı. Tüm bunlar Medium’un günden güne kaybettiği prestiji nasıl geri getirecek göreceğiz.