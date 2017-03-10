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Meet (APK)
TamindirMobilİletişimMeet (APK) - Android İçin Ücretsiz Video Konferans Uygulaması

Meet (APK)

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
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Meet (APK)
Meet (APK)
Meet (APK)
Meet (APK)
Meet (APK)

Dünyanın neresinde olursanız olun ekip üyeleriyle iletişim kurun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Meet Hangouts (APK), Google’ın iş kullanıcılarına özel hazırladığı ücretsiz video konferans uygulaması. Çalışanların aralarındaki mesafeyi ortadan kaldıran, iletişimi kolaylaştıran Android uygulamasında görüntülü konuşmanın yanı sıra telefonla görüşmeye katılma seçeneği mevcut.

Ofis içi çalışanların freelance çalışan çalışma arkadaşlarıyla rahat, kolay, hızlı bir şekilde iletişime geçmelerine, toplantılar düzenlemelerine imkan tanıyan Google uygulaması Meet Hangouts (APK), tamamen ücretsiz indirilip kullanılabiliyor. Herkese açık ancak tüm özelliklerden faydalanabilmek için Meet uygulamasını kullanma yetkisi olan bir G Suite hesabınızın olması gerekiyor.

En fazla 30 katılımcının yer alabildiği online toplantıların düzenlendiği uygulamada görüntülü görüşmeler HD kalitede gerçekleşiyor. Toplantıya görüntülü olarak katılmak istemeyenler için de telefon seçeneği düşünülmüş. Unutmadan, takvime entegre edildiğinden katılacağınız toplantıları detaylarıyla birlikte görebiliyor ve sadece katıl butonuna dokunarak toplantıya katılıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Google
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