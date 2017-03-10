Meet (APK)(Android)
Dünyanın neresinde olursanız olun ekip üyeleriyle iletişim kurun.
Meet Hangouts (APK), Google’ın iş kullanıcılarına özel hazırladığı ücretsiz video konferans uygulaması. Çalışanların aralarındaki mesafeyi ortadan kaldıran, iletişimi kolaylaştıran Android uygulamasında görüntülü konuşmanın yanı sıra telefonla görüşmeye katılma seçeneği mevcut.
Ofis içi çalışanların freelance çalışan çalışma arkadaşlarıyla rahat, kolay, hızlı bir şekilde iletişime geçmelerine, toplantılar düzenlemelerine imkan tanıyan Google uygulaması Meet Hangouts (APK), tamamen ücretsiz indirilip kullanılabiliyor. Herkese açık ancak tüm özelliklerden faydalanabilmek için Meet uygulamasını kullanma yetkisi olan bir G Suite hesabınızın olması gerekiyor.
En fazla 30 katılımcının yer alabildiği online toplantıların düzenlendiği uygulamada görüntülü görüşmeler HD kalitede gerçekleşiyor. Toplantıya görüntülü olarak katılmak istemeyenler için de telefon seçeneği düşünülmüş. Unutmadan, takvime entegre edildiğinden katılacağınız toplantıları detaylarıyla birlikte görebiliyor ve sadece katıl butonuna dokunarak toplantıya katılıyorsunuz.
İletişim Popülerleri
- WhatsApp MessengerAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması
- Facebook Messenger (APK)Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması
- WhatsDogAndroid için WhatsApp'a Girenleri Gösteren Uygulama
- SnapchatAndroid İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması
- TangoAndroid İçin Görüntülü Konuşma Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı