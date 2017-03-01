Meet, iş dünyasının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş bir video konferans servisi olarak tanımlanabilir.

Google tarafından ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulan bir uygulama olan Meet internet tarayıcınız üzerinden görüşmelere katılabilmenize imkan tanımakta. Meet'in web servisi üzerinden önceden açılmış görüntülü görüşme oturumlarına katılabileceğiniz gibi yeni görüntülü görüşme oturumları başlatabiliyor, arkadaşlarınızı bu görüşmelere davet edebiliyorsunuz.

Meet'te görüşmelere katılabilmek için arkadaşlarınızın size toplantı kodunu göndermesi gerekmekte. Siz bir görüşme başlattığınızda ise ad veya e-posta adreslerini kullanarak arkadaşlarınızı bu görüşmelere davet edebiliyorsunuz.

Meet üzerinde görüntü gönderme ve görüntü alma çözünürlüğünü değiştirebilmenize imkan tanınıyor. Bu sayede interent bağlantınız için en verimli görüşme kalitesini ayarlayabiliyorsunuz.