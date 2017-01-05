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Mega Man 2
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Mega Man 2

(Android)
Mega Man 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mega Man 2
Mega Man 2
Mega Man 2
Mega Man 2

Dr. Wily, geri döndü. Bu seferki robotlar daha da güçlü.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Mega Man 2 Mobile, Capcom’un imzasını taşıyan, dünya genelinde en çok oynanan klasik platform oyunlarından biri. Mobile yıllar sonrasında orijinal haliyle gelen, tüm Android cihazlarla uyumlu çalışan oyunda kahramanımız Dr. Wily’nin robotlarıyla karşı karşıya geliyor. Serinin ikincisinde 8 muazzam biçimde güçlü robotlarla mücadele ediyor.

Capcom tarafından geliştirilen aksiyon platform oyunu Mega Man’in yeni nesil mobil cihazlara uyarlanan sürümünde ne görsellere, ne seslere, ne oynanış stiline ne de içeriğe dokunulmamış. Oyunu oynayan eski nesil oyuncular arasındaysanız oynarken aynı tadı alacağınıza eminim. Seri halinde karşımıza çıkan oyunun ikincisinde bölümlerin artırıldığı ve Mega Man’in sağlığını yenileyen E Tanks adında tek kullanımlık öğelerin eklendiği göze çarpıyor.

8’i robotlar 6’sı ölümcül Wily aşamalarından oluşan toplamda 14 zorlu bölüm sunan Mega Man 2’de normal ve zor mod olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Sınırsız devam özgürlüğü sunan normal modda mevcut bölümde geçtiğiniz son checkpoint yerinden yeniden başlayabiliyorsunuz. Zor modda devam etme sayısına sınırlama geliyor, daha az checkpoint yeriyle karşılaşıyorsunuz ve düşman saldırıları daha fazla hasar bırakıyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
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