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Mega Man 2
TamindirMobilOyunlarAksiyonMega Man 2 - IPhone Ve IPad İçin Orijinal Mega Man 2 Oyunu

Mega Man 2

(iOS)
Mega Man 2 İndir Hemen İndir

88 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mega Man 2
Mega Man 2
Mega Man 2
Mega Man 2

Bu sefer kahramanımız daha dişli robotlarla karşılaşıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Mega Man 2 Mobile, eski nesil oyuncuların hatırlayabileceği, klasikler arasına girmiş aksiyon platform oyunu. Yıllar sonra mobil platforma çıkış yapan oyunun orijinal haliyle sunulması ayrı bir güzel olmuş. Görseller, sesler, oynanış, bölümler her şey yeni nesil cihazlara uyumlu yapalım derken orijinalinden uzaklaşılmamış.

iPhone ve iPad’inize indirip nostalji yaşayabileceğiniz oyunlar arasında Mega Man. Capcom’un maskotlarından biri olan serinin unutulmaz kahramanı Mega Man’in robotlarla savaşını konu alan yapımın ikincisinde bölüm sayısının artırıldığını (14 bölüm; ilk 8 bölümde yeni robotlarla tanışıyor, geriye kalan 6 bölümde de Wily’nin sürprizleriyle karşılaşıyorsunuz), zorluk düzeyinin bir üste çekildiğini ve E Tanks (güç yenileme) gibi yeni öğelerin eklendiğini görüyoruz.

Dr. Wily’nin robotlarla dünyayı ele geçirme planlarını suya düşürmek için mücadele verdiğimiz oyunda normal ve zor iki farklı oynanış sunan zorluk düzeyi karşımıza çıkıyor. Mega Man ile ilk kez tanışmıyorsanız kesinlikle zorla başlamalısınız. Kısıtlamalarla oyunu daha da heyecanlı hale getiren zorlu modda bitirmek ayrı bir keyif olacaktır.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
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