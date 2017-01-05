?     Geri Bildirim
Çekiliş
Mega Man 3
TamindirMobilOyunlarAksiyonMega Man 3 - Android İçin Orijinal Mega Man 3 Oyunu

Mega Man 3

Mega Man 3 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mega Man 3
Mega Man 3
Mega Man 3
Mega Man 3

Keşfedilmemiş gezegenlerde çılgın robotlarla dövüşün.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Mega Man 3 Mobile, atari döneminden gelen eski nesil oyuncuların hatırlayacağı efsane aksiyon platform oyunu. Yeni nesil mobil cihazlara uyarlanan Mega Man oyununda görsellerden oynanışa her şey orijinalinden farksız. Nostalji yaşamak adına Android telefonunuza indirip oynamalısınız.

İlk ilk seride robotlarla olan savaşını kazanan kahramanımız Mega Man’in başı bu sefer de keşfedilmemiş gezegenlerde karışıklığa yol açan çılgına dönmüş robotlarla dertte. Robotlar üzerinde oynayarak onları dövüş makinesine çeviren kötü deha Dr. Wily’nin bu yoldan vazgeçip Dr Light ile birlikte Gama adlı bir robot geliştirmeye karar vermesiyle başlayan hikayede farklı gezegenlere yolculuğa çıkarıyoruz. Ancak bu sefer yanımızda Rush adında robot köpeğimiz var. Kritik durumlarda yardımımıza koşan köpeğimiz üçüncü oyundaki tek yenilik değil. Seride ilk defa Mega Man’in kayarak ilerleyebildiğini görüyoruz. Dar alanlardan geçiş yapma, düşmanları daha hızlı atlatma, hızlı ilerleme gibi avantajlar sağlıyor.

Normal ve zor modda oynama seçeneği sunan Mega Man 3’te de aynı kontrol sistemi kullanılmış. Sol analog ile kahramanımızın yönünü ayarlarken sağdaki simgelere dokunarak özel hareketleri yapıyoruz.

Mega Man 3 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lütfen yorumlarınızda Mega Man 3 crack, Mega Man 3 serial, license key gibi bilgiler yazmayınız. Ayrıca Rapidshare, Hotfile, Fileserve, Wupload, Uploadstation ve Filesonic vb. dosya paylaşım sitelerinden bağlantı paylaşmayınız.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
Mega Man 3 QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Super Mario Run
    Super Mario RunAndroid İçin Super Mario Run Oyunu
  4. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  5. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu