Mega Man 3 Mobile, atari döneminden gelen eski nesil oyuncuların hatırlayacağı efsane aksiyon platform oyunu. Yeni nesil mobil cihazlara uyarlanan Mega Man oyununda görsellerden oynanışa her şey orijinalinden farksız. Nostalji yaşamak adına Android telefonunuza indirip oynamalısınız.

İlk ilk seride robotlarla olan savaşını kazanan kahramanımız Mega Man’in başı bu sefer de keşfedilmemiş gezegenlerde karışıklığa yol açan çılgına dönmüş robotlarla dertte. Robotlar üzerinde oynayarak onları dövüş makinesine çeviren kötü deha Dr. Wily’nin bu yoldan vazgeçip Dr Light ile birlikte Gama adlı bir robot geliştirmeye karar vermesiyle başlayan hikayede farklı gezegenlere yolculuğa çıkarıyoruz. Ancak bu sefer yanımızda Rush adında robot köpeğimiz var. Kritik durumlarda yardımımıza koşan köpeğimiz üçüncü oyundaki tek yenilik değil. Seride ilk defa Mega Man’in kayarak ilerleyebildiğini görüyoruz. Dar alanlardan geçiş yapma, düşmanları daha hızlı atlatma, hızlı ilerleme gibi avantajlar sağlıyor.

Normal ve zor modda oynama seçeneği sunan Mega Man 3’te de aynı kontrol sistemi kullanılmış. Sol analog ile kahramanımızın yönünü ayarlarken sağdaki simgelere dokunarak özel hareketleri yapıyoruz.