Mega Man 3 Mobile, Capcom imzalı klasikler arasına giren popüler aksiyon platform oyunu. Seneler sonra karşımıza çıkarak duygu yüklü anlar yaşatan oyunlardan biri. Serinin üçüncü oyununda keşfedilmemiş gezegenlerde ne aradıkları belirsiz robotlarla dövüşüyoruz.

Yenilgiye uğrayan Dr. Wily’nin kötülükten vazgeçip Dr. Light ile birlikte Gamma adında bir robotu geliştirmesiyle başlayan hikayede kahramanımız mekanik arkadaşı Rush’ı da yanına alarak gezegenler arası çıkan krizin nedenini ortaya çıkarıyor. Kahramanımıza bu noktada yardımcı oluyoruz. Keşfedilmemiş gezegenlerde neyle karşılaşacağı belli değil. Kurulmuş tuzaklar, yaratıklar, robotlar ve daha nice engeli atlamak durumunda kahramanımız. Neyse ki seride ilk defa yalnız başına değil; Rush adında köpeği ona bu tehlikeli yolculuğunda eşlik ediyor.

Yeni karakter dışında yeni yetenekler ve silahlar kazanan Mega Man’i bu yolculukta yalnız bırakmayın. iPhone ve iPad’inize indirin ve Mega Man’in robotlarla savaşına son noktayı koyun.