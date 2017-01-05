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Mega Man 4
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Mega Man 4

(iOS)
Mega Man 4 İndir Hemen İndir

98 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 4

Süper kahramanımız Mega Man artık mobil cihazlarımızda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Mega Man 4 eğer retro oyunları seviyorsanız ve kendinize bir retro oyun arşivi oluşturuyorsanız kaçırmamanız gereken bir aksiyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlere uyarlanmış bu klasik Maga Man oyunu ilk olarak 1991 yılında NES oyun konsolu için çıkış yapmıştı. Aradan geçen 25 yılın ardından Mega Man 4 mobil cihazlar ile uyumlu hale getirilerek nostalji yapmak ve eski günlerdeki eğlenceyi tekrar yaşamak isteyen oun severlerin beğenisine sunuldu. Mega Man 4'te kahramanımız tekrar dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Bir önceki oyundaki olaylardan sonra bir süre boyunca dinlenen kahramanımız 8 farklı şehrin robotlar tarafından istila edilmesi üzerine tatilini sonlandırıyor ve tehditleri ortadan kaldırmak üzere yola çıkıyor. Biz de onu kontrol ederek maceraya dahil oluyoruz.

Mega Man 4'teki en büyük yenilik Mega Buster özelliği. Bu özellik kahramanımızın kolundaki silah ile daha güçlü ateş etmesini sağlıyor. Bu özelliği kullanmak için saldırı tuşuna basılı tutarak silahınızı şarj edebiliyorsunuz, tuşu bıraktığınızda ise büyük hasar veren saldırınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca zıplama tuşuna basılı tutarak kayabilmeniz de mümkün.

Mega Man 4'ün zorluk seviyesi mobil cihazlar düşünülerek biraz değiştirilmiş. Oyunda 2 mod yer alıyor. Normal modda sınırsız devam hakkına sahipsiniz, Hard modda ise belli sayıda devam hakkına sahipsiniz. Ayrıca düşmanlar daha yüksek hasar veriyor ve bölümlerdeki kayıt noktası sayısı azalıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
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