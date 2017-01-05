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Mega Man 5
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Mega Man 5

Mega Man 5 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Mega Man 5
Mega Man 5
Mega Man 5
Mega Man 5
Mega Man 5
Mega Man 5
Mega Man 5

Mega Man 5 artık mobil cihazlarımızda oynanabiliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 53 dakika önce

Mega Man 5 eğer eskiden atari salonlarında ve televizyonlarınıza bağladığınız oyun konsollarında oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğleceyi sunacak bir mobil aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir Mega Man oyunu olan Mega Man 5, Capcom tarafından ilk olarak 1992 yılında NES oyun konsolu için yayınlanmıştı. Bu oyun yıllar sonra mobil platforma taşındı ve mobil cihazlarlar uyumlu hale getirilen kontrollerle oyuncuların beğenisine sunuldu. Mega Man 5'te kahramanımız bir önceki oyunda robotları durdurup dünyayı kurtardıktan sonra sakin bir şekilde tatil yapıyor. Fakat kendi kardeşi olan Proto Man tarafından ihanete uğruyor. Robotları kendi kontrolü altında yönlendiren Proto Man dünya barışını bozuyor, Mega Man ise kardeşini durdurmak için tatiline son vermek zorunda kalıyor. Oyunda boyunca Proto Man'in emrindeki robotlarla savaşıyor ve Proto Man'ı yakalamaya çalışıyoruz.

Mega Man 5'te dikkat çeken en büyük yenilik Beat adlı yardımcımız. Bu küçük drone ihtiyaç duyduğumuz anlarda düşmanlarımızın üzerine dalış yaparak onlara hasar verebiliyor. Oyun boyunca engelleri aşıp ilerlerken yüzlerce düşmanla çarpışıyoruz; ayrıca heyecan dolu bölüm sonu canavarı savaşları bizi bekliyor.

Mega Man 5'in mobil sürümündeki zorluk seviyesi mobil cihazlar düşünülerek özel olarak ayarlanmış. Oyunda 2 farklı oyun modu bulunmakta, normal modda sınırsız devam hakkına sahiniz. Hard modda ise belli sayıda devam hakkına sahibiz ve düşmanlarımız daha yüksek hasar veriyor. Ayrıca oyunun kaydedildiği kontrol noktalarının sayısı da azalıyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
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