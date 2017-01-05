Mega Man 6 eğer eskiden televizyonlarınızda bağladığınız oyun konsollarında veya atari salonlarında oynadığınız retro oyunların eğlencesini mobil cihazlarınıza taşımak isterseniz oynamaktan keyif alacağınız bir aksiyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bu Mega Man oyunu ilk olarak 1993 yılında yayınlanmıştı. Capcom firması oyunu NES oyun konsolu için yayınladığında bu oyunun başından saatlerce kalkamamıştık. Mega Man 6'da kahramanımız bir önceki oyunda kendisine ihanet eden kardeşini durdurduktan sonra dünya barışını sağladığını sanmıştı. Fakat yeni bir tehdit baş gösteriyor. Mr. X dünyanın en güçlü 8 robotunu kendi emellerine hizmet etmek üzere kontrolü altına alıyor ve dünyaya saldırmalarını sağlıyor. Mega Man ise barışı tekrar sağlamak için kolları sıvıyor.

Mega Man 6'nın mobil versiyonu mobil cihazlar için dengelenmiş bir zorluk seviyesiyle geliyor. Dokunmatik kontrollerin yapısı nedeniyle böyle bir değişiklik yapılmış. Bunun haricinde oyun grafikleri, müzikleri ve ses efektleri bakımından orijinal oyun ile aynı yapıda. Mega Man 6'da 2 farklı oyun modu bulunmakta. Bu modlardan normal modda kahramanınız öldüğünde oyuna kaldığınız yerden sınırsız şekilde devam edebiliyorsunuz. Hard modda ise düşmanlarımız daha güçlü saldırıyorlar ve kayıt noktalarının sayısı azalıyor. Ayrıca belli sayıda devam hakkına sahip oluyoruz.