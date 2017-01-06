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Mega Man Serisi iOS ve Android Platformu İçin Çıktı, Hemen İndirin!

Mega Man 1-6 Android ve iOS Platformu İçin Çıktı

Capcom'un efsanevi Mega Man oyununu daha önce oynadıysanız, Ocak 2017'de sizi çok güzel bir haber beklediğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk. Capcom, iOS ve Android platformu için Mega Man 1-6'yı piyasaya çıkaracağını açıklamıştı. Dün kullanıcılara yapılan duyuruda, Mega Man serisinin çıkış yaptığı bildirildi. Her oyun 7.29 TL'lik bir fiyata sahip ve her klasiği ayrı ayrı oynayabileceğiz.

Capcom, takipçilerine yolladığı mailde, "Mavi bombacı'nın orijinal maceraları nihayet iOS ve Android platformları için çıkış yaptı. Bu sevimli uygulamalar, uzun zamandır oynayan hayranlar için bir hatırlatma olacak. Yeni oyuncular ise Mega Man'i bu kadar popüler ve ikonik bir karakter yapan detaylarla tanışacaklar" denildi. Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi şimdi her oyunun hikayesine biraz daha değinelim.

Çıkış yapan oyunların kısa hikayeleri:

  • Mega Man Mobile: Kötü adamımız Dr. Wily'i durdurmaya çalıştığımız ilk oyun, klasik aksiyon platformunda bizlerle olacak.
  • Mega Man 2 Mobile: Dr. Wily, dünyayı tehdit etmek için yeniden doğacak. Karşısında sadece Mega Man durabilir!
  • Mega Man 3 Mobile: Bilinmeyen gezegenlerde çılgın robotlarla savaşacağız. Mega Man bu gizemli krizi çözmek için bir yöntem belirlemek zorunda!
  • Mega Man 4 Mobile: Mega Man'in gizemli uzay yolculuğundan bu yana bir yıl geçti. Yeni düşmanımız Dr. Cossack gelecek.
  • Mega Man 5 Mobile: Manik robotlar şehirde kaosa neden oluyor. Proto Man ne amaçlıyor olabilir? Bunu sadece Mega Man öğrenebilir.
  • Mega Man 6 Mobile: Küresel robot ittifakı kuruldu, yeni sağlanan barış, gizemli Mr. X tarafından tehdit ediliyor.

İndir
Mega Man Android
Mega Man Android Android İçin Orijinal Mega Man Oyunu

İndir73 MB
Mega Man iOS
Mega Man iOS iPhone ve iPad İçin Orijinal Mega Man Oyunu

İndir
Mega Man 2 Android
Mega Man 2 Android Android İçin Orijinal Mega Man 2 Oyunu

İndir88 MB
Mega Man 2 iOS
Mega Man 2 iOS iPhone ve iPad İçin Orijinal Mega Man 2 Oyunu

İndir
Mega Man 3 Android
Mega Man 3 Android Android İçin Orijinal Mega Man 3 Oyunu

İndir100 MB
Mega Man 3 iOS
Mega Man 3 iOS iPhone ve iPad İçin Orijinal Mega Man 3 Oyunu

İndir
Mega Man 4 Android
Mega Man 4 Android Android için Klasik Aksiyon Oyunu

İndir98 MB
Mega Man 4 iOS
Mega Man 4 iOS iPhone ve iPad için Aksiyon - Platform Oyunu

İndir
Mega Man 5 Android
Mega Man 5 Android Android için Retro Aksiyon Oyunu

İndir106 MB
Mega Man 5 iOS
Mega Man 5 iOS iPhone ve iPad için Aksiyon Oyunu

İndir
Mega Man 6 Android
Mega Man 6 Android Android için Klasik Aksiyon - Platform Oyunu

İndir104 MB
Mega Man 6 iOS
Mega Man 6 iOS iPhone ve iPad içibn Retro Aksiyon Oyunu

Her halükarda bir efsanenin yeniden doğduğuna tanıklık ediyoruz. Eğer fiyat sizin için de uygunsa satın almanızı kesinlikle öneririz.
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Yazar: - 06.01.2017

Mega Man Serisi iOS ve Android Platformu İçin Çıktı, Hemen İndirin! İçin Yorum Yaz

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