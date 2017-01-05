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Mega Man
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Mega Man

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mega Man
Mega Man
Mega Man
Mega Man

Dünyaya barışı sadece siz getirebilirsiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Mega Man Mobile, yılların eskitemediği platform oyunları arasında ve görsel çizgileri, sesleri, oynanış dinamikleri ve bölümleriyle orijinal haliyle günümüze taşınıyor. Capcom imzası taşıyan efsane yapım, tüm Android telefonlarda sorunsuzca çalışıyor.

“Nerede o başında saatler harcadığım eski oyunlar” diyenler için yıllar sonra yenilenmiş olarak çıkış yapan klasikler arasında Mega Man 1. Rockman de olarak bilinen, Mega Man serilerinin baş kahramanı aynı zamanda Capcom’un maskotlarından biri olan Mega Man’in aksiyon dolu platform türüne giren oyunun ilk bölümü 6 aşamadan (Cutman, Gutsman, Elecman, Iceman, Fireman ve Bombman) oluşuyor. Oyun ücretli olduğundan tüm bölümleri satın alım yapmadan oynayabiliyorsunuz.

200x yılında geçen ilk oyunda kötü deha Dr Wily’nin müdahaleleriyle bir savaş makinesine dönüşen robotları durdurmaya çalışıyoruz. Wily’nin planlarını suya düşürüp dünyaya barışı getirecek tek kahraman olarak işiniz bir hayli zor. Az önce isimlerini saydığım 6 robotla karşı karşıya gelene dek onlarca tuzağı geçmeniz gerekiyor.

Oyunu normal ve zor olmak üzere iki zorluk düzeyinde oynayabiliyorsunuz. Normal modda oynamayı seçerseniz sınırsız devam etme lüksü sunuluyor ve bulunduğunuz bölümde son kaldığınız durak noktasından başlıyorsunuz. Zor modda ise bu hakkınız elinizden alınıyor ve düşman saldırıları daha fazla hasar veriyor, daha az durak noktasıyla karşılaşıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
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