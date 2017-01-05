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Mega Man
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Mega Man

(iOS)
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73 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mega Man
Mega Man
Mega Man
Mega Man

Capcom'un efsane platform oyunu Mega Man, yıllar sonra bizlerle.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Mega Man Mobile, Capcom’un popüler aksiyon yüklü klasik platform oyunu. Mobile orijinal haliyle gelmesiyle sevindiren efsane yapımın ilk bölümünde 6 aşama bulunuyor ve seçtiğimiz zorluk düzeyine göre oyunun heyecanı değişiyor. iPhone ve iPad'inize indirip oynamanızı isterim.

Yılların eskitemediği unutulmaz klasiklerden Mega Man’in ilk oyunu Mega Man 1, 200x yılında geçiyor ve görevimiz Dr. Wily’nin yarattığı savaş canlısı robotları durdurmak. Zaten oyunun aşamaları bu robotların isimlerinden oluşuyor. Cutman, Gutsman, Elecman, Iceman, Fireman ve Bombman bölüm sonlarında bizi karşılayan boss’lar diyebilirim.

Tabii ki bu robotlarla savaşabilmemiz için türlü tuzakları, platformları, oyalayan düşmanları atlatmamız gerekiyor. Bu noktada oynanışı etkilediğinden zorluk düzeyinden bahsetmek istiyorum. Oyunda normal ve zor olmak üzere iki seçeneğimiz var. Normal modda öldüğümüz vakit sınırsız olarak yeniden dirilip geçemediğimiz yeri geçme şansına sahipken, diğer modda belli sayıda yeniden dirilebiliyoruz ve düşman saldırıları daha etkili oluyor, durak noktaları azaltılıyor.

Görsel çizgileri, ses efektleri, oynanışıyla orijinalini aratmayan Mega Man Mobile’da kahramanımızın kontrolünü sol analog ile sağlarken, düşman saldırılarına sağdaki butonlarla karşılık veriyoruz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
CAPCOM
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