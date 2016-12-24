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Megaman 1-6'nın İlk Oynanış Videosu Geldi

Mega Man Mobile

Geçtiğimiz günlerde hatırlayacağınız üzere Capcom, efsanevi Mega Man oyununun mobil versiyonunu piyasaya süreceğini duyurmuştu. Mobil platformda oyun severler ile buluşacak olan Mega Man 1-6 oyunu yapılan duyuruya göre Ocak 2017, yani önümüzdeki ay, iOS ve Android platformunda yerini almış olacak. Bir döneme damga vuran Mega Man ile büyüyen bir jenerasyon, Mega Man 1-6’nın çıkışını sabırsızlıkla beklerken, Capcom oyunun ilk oynanış videosunu yayınladı.

Çıkış tarihinin duyurulduğu dönemde yapılan açıklamaya göre; 6 ayrı başlıkta bir seri oyun özelliği taşıyan Mega Man 1-6 mobil oyununun ilk oynanış videosu, oyunun nasıl göründüğüne dair soru işaretlerini de gidermiş oldu. Yayınlanan oynanış videosu aslında oldukça kısa olsa da yeterli ölçüde ipuçları veriyor. Oynanış videosunda Mega Man 1-6 mobil oyununun her başlığından görüntüler sırasıyla verilmiş ve her başlıkta bizi nasıl bir oyunun karşılayacağına dair bir örnek sergilenmiş.

Görsel açıdan son günlerde piyasaya sürülen en iyi oyunlardan biri olduğunu söyleyemesek de nostaljik bir oyun olması açısından meraklılarının fazla sayıda olduğu bilinen Mega Man 1-6 oyununda karakteri kontrol edebileceğimiz bir kontrol sisteminin mevcut olduğu da belirtildi. Merakla beklenen Mega Man 1-6’nın bir dakikalık oynanış videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Mega Man 1-6 iOS ve Android Platformuna Geliyor

Capcom'dan Mega Man ve Street Fighter Hediyesi!

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Yazar: - 24.12.2016

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