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Meitu
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoMeitu - Android İçin Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Meitu

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Meitu
Meitu
Meitu
Meitu
Meitu

Dilediğiniz bir kişiye anime makyaj uygulayın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Meitu, kendi çektiğiniz veya herhangi bir fotoğrafa anime makyajı uygulamanıza izin veren ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması. Sosyal ağ kullanıcıları arasında oldukça popüler olan makyaj uygulamasıyla selfie fotoğrafta çirkin çıkma şansınız yok. Tek dokunuşla yüzünüzdeki tüm kusurları kapatabiliyorsunuz.

Çin dışında da milyonlarca indirmeye ulaşarak listeleri zorlayan fotoğraf uygulaması Meitu ile yapamayacağınız şey yok. Akne, leke ve diğer cilt kusurlarını kapama, gözlere ışıltı verme, yüz gerdirme hatta bacak uzatma bile yapabiliyorsunuz bu ücretsiz uygulamayla. Ayrıca kırpma, döndürme, arka plan kaldırma, fotoğraf kolaj yapma gibi işlemleri de tek dokunuşunuzla uygulayabiliyorsunuz.

Ancak Meitu’yu popüler yapan anime makyaj uygulaması. Son güncellemeyle birlikte gelen makyaj yapma özelliği, seçtiğiniz bir yüze hızlıca anime filtre uygulamanıza izin veriyor. Anime karakterlere özeniyorsanız Meitu ile yüzünüze hiçbir şey sürmeden bu makyajı uygulama şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Meitu, Inc.
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