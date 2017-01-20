Meitu(Android)
Dilediğiniz bir kişiye anime makyaj uygulayın.
Meitu, kendi çektiğiniz veya herhangi bir fotoğrafa anime makyajı uygulamanıza izin veren ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması. Sosyal ağ kullanıcıları arasında oldukça popüler olan makyaj uygulamasıyla selfie fotoğrafta çirkin çıkma şansınız yok. Tek dokunuşla yüzünüzdeki tüm kusurları kapatabiliyorsunuz.
Çin dışında da milyonlarca indirmeye ulaşarak listeleri zorlayan fotoğraf uygulaması Meitu ile yapamayacağınız şey yok. Akne, leke ve diğer cilt kusurlarını kapama, gözlere ışıltı verme, yüz gerdirme hatta bacak uzatma bile yapabiliyorsunuz bu ücretsiz uygulamayla. Ayrıca kırpma, döndürme, arka plan kaldırma, fotoğraf kolaj yapma gibi işlemleri de tek dokunuşunuzla uygulayabiliyorsunuz.
Ancak Meitu’yu popüler yapan anime makyaj uygulaması. Son güncellemeyle birlikte gelen makyaj yapma özelliği, seçtiğiniz bir yüze hızlıca anime filtre uygulamanıza izin veriyor. Anime karakterlere özeniyorsanız Meitu ile yüzünüze hiçbir şey sürmeden bu makyajı uygulama şansına sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Meitu, Inc.
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