Meitu, App Store’da ilk 10’a girmeyi başaran ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması. Selfie çekmeyi seven kullanıcılara özel hazırlanan iPhone uygulamasında cilt kusurlarını kapatma, yüz germe, göz rengini parlaklaştırma hatta bacak uzatma işlemlerini tek dokunuşla kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

Yüz algılamada oldukça başarılı olan Meitu ile profesyonel kullanıma yönelik Adobe Photoshop programında yapabildiğiniz güzelleştirmeye yönelik işlemleri rahatlıkla yapma şansına sahipsiniz. Rötuş, leke kaldırma, zayıflama, bacakları uzun gösterme, göz iyileştirme dahil aklınıza gelebilecek her şeyi tek dokunmayla saniyeler içinde yapabilmenin yanı sıra kırpma, döndürme, arka plan yok etme, fotoğraflardan kolaj oluşturma gibi işlemleri de uygularken fazla zaman harcamıyorsunuz.

Anime severler için ayrıca anime makyajı yapma seçeneği de sunan Meitu, tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor.