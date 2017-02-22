Meitu'nun Yeni Telefonu Daha İyi Selfie İçin Yapay Zeka Kullanıyor

Çinli selfie uygulaması ve akıllı telefon şirketi Meitu, en yeni amiral gemisini duyurdu. Meitu T8, Samsung Galaxy S7 ve ASUS ZenFone 3 Zoom benzeri, optik görüntü sabitleme ve çift pikselli otofokusa (PDAF) sahip, ön yüze bakan bir selfie kamera içeriyor. Ayrıca, Magical AI Beautification adı verilen bir özelliği var. Bu özellik, Meitu'nun popüler güzellik uygulamaları gibi cilt tonunuzu, yaşınızı ve cinsiyetinizi de tespit edebiliyor, ardından kendi selfie'nizi buna göre ayarlayabiliyor. Yani Meitu'nun yeni telefonu daha iyi selfie için yapay zeka kullanıyor.

Meitu'a göre Magical AI Beautification, her bir yüzü tek tek saptayarak ve ayarlayarak, kendi fotoğraflarınızla birlikte grup fotoğraflarını zenginleştirecek. Dişlerinizi beyazlatacak, gözlerinizin altındaki çöküntülerden kurtaracak, cildinizi düzleştirecek, yüzünüze parlaklık katacak ve şık filtreler uygulayacak. En güzel yanı ise, gerçek zamanlı videolarda da çalışacak.

Hatırlayacak olursanız, 1 milyardan fazla insan Meitu uygulamasını indirip yüklemişti. Geçen sene uygulama sosyal medyada viral oldu ve herkesin selfielerini anime karakterlerine dönüştürdü. Ancak insanlar, uygulamanın takvim, kişiler, SMS mesajları ve konum da dahil olmak üzere çok sayıda kişisel veriye erişmesini istediğini keşfettiklerinde eğlence sona erdi. Çünkü Meitu'nun kişisel verileri topladığı iddia ediliyordu.

Meitu T8, Çin'den çıkacak ilk "selfie akıllı telefon" değil. Hem Lenovo hem de Oppo geçen yıl güçlü ön kameralarla orta menzilli cihazlar çıkardı. Fakat Meitu, T8'in çift piksel teknolojisi ile DSLR tipi performans ve fotoğraf kalitesi sunan ilk akıllı telefon olduğunu söylüyor.

Meitu T8'in diğer özellikleri arasında metalik gövde, 21 megapiksel arka kamera, 2.3GHz işlemci, 5.2 inç AMOLED ekran, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama bulunuyor.

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