Meizu M5s'in Özellikleri Duyuruldu

Meizu, gittikçe yoğunlaşan ve kalabalıklaşan bir pazarda adını dünyaya duyurmaya çalışan Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri. Huawei gibi devler kadar büyük olmasa da, kendi çapında tanınmış bir marka ve M serisinden M5s'i duyurdu. İşte Meizu M5s özellikleri:

Meizu M5s, 2017'de beklediğimiz amiral gemisi seviyelerinde olmamasına rağmen, iyi tasarlanmış bir telefon olarak dikkat çekiyor. 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB RAM ve 5.2 inçlik bir IPS HD ekranı (1280x720) bulunuyor. Kamerası, 2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik bir çözünürlük içeriyor. Ön taraftaki selfie kamerasında ise 5 megapiksellik bir çözünürlük vaat ediyor. Home tuşuna bakıldığında da Meizu'nun mTouch teknolojisi kullanılarak parmak izi algılayıcısı iki katına çıkarılmış. Telefonda ayrıca, 3.000 mAh'lik bir batarya ve 16/32 GB depolama kapasitesi var. Son olarak, M5s'in 8.4mm kalınlıkta olduğunu ve günümüzde orta segment telefonların bir benzeri olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Diğer yandan, Meizu M5s'in en baş döndürücü özelliği, hızlı şarj eden bir bataryaya sahip olması. Şirket, görünüşe göre sektör ortalamasından yüzde 60 daha hızlı dolan bir batarya inşa etmiş. Meizu'nun söylediğine göre, yarım saat içinde telefon yüzde 56'lık bir doluluk oranına ulaşıyor. Bu amiral gemisi akıllı telefonları için yeni bir şey değil, fakat orta segmentte bu tip özellikler seviyenin azaldığını görmek açısından bizi mutlu ediyor.

Alüminyumdan üç ayrı parça halinde üretilen Meizu M5s, gül, gümüş, şampanya ve gri olmak üzere dört ayrı renkte satışa sunulacak. Hangi Android sürümü ile birlikte çıkacağını Meizu paylaşmasa da, cihaz Flyme OS'u çalıştıracak. Çin'de 20 Şubat tarihinde satışa çıkacak Meizu M5s, 16 GB sürümü için 116 dolarlık bir fiyata, 32 GB'lık sürümü için de 145 dolara kullanıcıyla buluşacak.

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