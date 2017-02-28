Meizu'nun Hızlı Şarj Teknolojisi, 20 Dakika İçinde Bataryayı Tamamen Dolduruyor

Meizu, Mobil Dünya Kongresi'nde Super mCharge hızlı şarj teknolojisinigösterdi ve sadece 20 dakika içinde sıfırdan yüzde 100'e kadar telefonları şarj edeceğini iddia etti. Meizu şaşırtıcı bir performans sunmak için 11V/5A şarj cihazına çok güveniyor ve bu şarj, 160W'a kadar destekleyebilen bir "yükseltilmiş veri kablosu" vasıtasıyla gönderiliyor.

Meizu'ya göre Super mCharge, "voltajın yarısını doğrudan doğruya çıkartmak için iki grup dönüştürme devresi" kullanan şarj pompaları kullanıyor. Bunu kısaca ifade etmek gerekirse, şarj verimliliğini büyük oranda artırarak yüzde 9'dan yüzde 98'e yükseltiyor. Uzun süren testlerde Meizu, 800m şarj ve deşarj döngüsünden sonra orijinal kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını 3000mAh'lik bir pil kapasitesinde koruduğu ve bu sayede iki yıl sıkıntı yaşanmayacağını öngörüyor.

Hızlı şarj teknolojileri konusunda Meizu, yenilik yapan ilk Çinli şirket değil. Bilindiği üzere Oppo, geçen yıl MWC'de sadece 15 dakika içinde tamamen şarj eden Super VOOC teknolojisini tanıtmıştı, ancak bu teknoloji henüz bir akıllı cihazda kullanılmadı. Meizu'da hızlı şarj etme çözümünü telefonlarına ne zaman getireceğini henüz söylemedi.

İlerleyen günlerde bütün akıllı telefonlarda bu teknolojiyi görür müyüz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Meizu M5s'in Özellikleri Duyuruldu