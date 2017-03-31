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Memoji
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Memoji

Memoji İndir Hemen İndir

70 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Memoji
Memoji
Memoji
Memoji
Memoji

Bu uygulama yüzünüzü emoji'lere dönüştürüyor.

Erkan Calp Son güncelleme 21 dakika önce

Memoji from Facetune, yüzünüzü emoji’ye dönüştürebildiğiniz ücretsiz iPhone uygulaması.

Her gün sosyal ağlarda kullandığınız ifadeleri yüzünüze kolaylıkla uygulayabildiğiniz eğlenceli bi uygulama Memoji. İster yeni çektiğiniz fotoğrafınızı isterseniz de film rulosundaki fotoğrafınızı aktararak emoji’ye dönüştürme şansına sahipsiniz. Ağlayan, gülen, öpücük atan, sinirlenen ve daha nice sosyal ağlara her gün bir yenisinin eklendiği emoji’leri yüzünüze tek dokunuşla uygulayıp sosyal ağlarda paylaşıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Lightricks Ltd.
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