Memoji
Bu uygulama yüzünüzü emoji'lere dönüştürüyor.
Memoji from Facetune, yüzünüzü emoji’ye dönüştürebildiğiniz ücretsiz iPhone uygulaması.
Her gün sosyal ağlarda kullandığınız ifadeleri yüzünüze kolaylıkla uygulayabildiğiniz eğlenceli bi uygulama Memoji. İster yeni çektiğiniz fotoğrafınızı isterseniz de film rulosundaki fotoğrafınızı aktararak emoji’ye dönüştürme şansına sahipsiniz. Ağlayan, gülen, öpücük atan, sinirlenen ve daha nice sosyal ağlara her gün bir yenisinin eklendiği emoji’leri yüzünüze tek dokunuşla uygulayıp sosyal ağlarda paylaşıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Lightricks Ltd.
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