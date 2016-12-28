TÜBİTAK tarafından yayınlanan Meraklı Minik dergisinin Android uygulamasıyla küçük yaştaki çocuklarınıza çeşitli konularda bilgi verebilirsiniz.

3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan Meraklı Minik dergisinin her sayısında farklı bir konu ele alınıyor ve çocukların araştırma, keşfetme ve merak duygularını harekete geçirecek içerikler sunuluyor. Fotoğraflı ve çizimli yazılar, etkinlik önerileri ve oyunlar gibi içerikler bulunan dergide ayrıca oyun kartları, masaüstü oyunu, poster, maket ve maske gibi ekler de yer alıyor.

Meraklı Minik dergisini daha etkileşimli hale getirmek amacıyla geliştirilen Meraklı Minik uygulamasında, dergide yer alan içerikleri sesli ve videolu olarak izleyebiliyorsunuz. Uygulamayı başlattıktan sonra kamera izinlerini vermeniz ve derginin sayfalarına kamerayı doğrultarak içerikleri yüklemeniz gerekiyor.