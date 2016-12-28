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Meraklı Minik
TamindirMobilHaber Ve DergiMeraklı Minik - Android Için Etkileşimli Meraklı Minik Dergisi Uygulaması

Meraklı Minik

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Meraklı Minik
Meraklı Minik
Meraklı Minik
Meraklı Minik

Meraklı Minik dergisinin sayfalarındaki etkileşimli içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Meraklı Minik dergisinin Android uygulamasıyla küçük yaştaki çocuklarınıza çeşitli konularda bilgi verebilirsiniz.

3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan Meraklı Minik dergisinin her sayısında farklı bir konu ele alınıyor ve çocukların araştırma, keşfetme ve merak duygularını harekete geçirecek içerikler sunuluyor. Fotoğraflı ve çizimli yazılar, etkinlik önerileri ve oyunlar gibi içerikler bulunan dergide ayrıca oyun kartları, masaüstü oyunu, poster, maket ve maske gibi ekler de yer alıyor.

Meraklı Minik dergisini daha etkileşimli hale getirmek amacıyla geliştirilen Meraklı Minik uygulamasında, dergide yer alan içerikleri sesli ve videolu olarak izleyebiliyorsunuz. Uygulamayı başlattıktan sonra kamera izinlerini vermeniz ve derginin sayfalarına kamerayı doğrultarak içerikleri yüklemeniz gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Tübitak
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