Meraklı Minik uygulamasıyla TÜBİTAK’ın Meraklı Minik dergisini iOS cihazlarınızdan artırılmış gerçeklik ile birlikte inceleyebilirsiniz.

2007 yılından bu yana her ayın 1’inde çıkan, 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan Meraklı Minik dergisi ile çocukların keşfetme, araştırma ve merak duygularını harekete geçirme gibi gereksinimleri karşılanıyor. Dergideki fotoğraflı ve çizimli yazılar, etkinlik önerileri ve oyunların yanı sıra iPhone ve iPad gibi akıllı cihazlarla birlikte içerik daha da zengin hale geliyor.

Uygulamayı başlattıktan sonra kamera izinlerine onay veriyorsunuz ve kameraya derginin sayfalarını gösteriyorsunuz. İlgili sayfada yer alan konuyla alakalı video, ses veya animasyon gibi medyalarla yönlendirilerek konunun daha anlaşılı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Her sayıda farklı bir konunun ele alındığı Meraklı Minik dergisiyle birlikte çalışan Meraklı Minik uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.