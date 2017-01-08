Mercan Mavisi Galaxy S7 Edge, Yakında Türkiye'de

Samsung, mercan mavisi Galaxy S7 Edge modelini Asya ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde raflara yerleştiğinden beri dünyanın geri kalanında birçok tüketici, sabırsızlıkla tüm dünyada satışa sunulacağı tarihi beklemeye başladı. Avrupa’da ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da belirsizliğini korurken, nihayet Samsung, mercan mavisi Galaxy S7 Edge satışlarının yakında Avrupa’da başlanacağını duyurdu.

Samsung Galaxy Note 7 modelinin üretiminin durdurulmasıyla, piyasada en güçlü telefonu olarak Galaxy S7 Edge kalan Samsung, stratejik bir karar ile Galaxy S7 Edge modeli için mercan mavisi renk seçeneğinin eklendiğini duyurmuştu. Galaxy Note 7’nin en dikkat çekici ve tercih edilen renk opsiyonunun mercan mavisi olduğunu göz önüne alırsak, Samsung’un bu hamlesi son derece isabetli denebilir. Mercan mavisi Galaxy S7 Edge’nin satışa sunulması ile Samsung, Galaxy Note 7’nin satışının durdurulması ile yaşadığı kaybı telafi etmeyi hedefliyor.

Samsung’un mercan mavisi Galaxy S7 Edge’i Avrupa’da da satışa çıkaracağını duyurmasının ardından Samsung Hollanda, web sitesine Galaxy S7 Edge için mercan mavisi renk seçeneğini de ekleyerek henüz sipariş alamasa da şimdiden uygulamaya geçti. Galaxy Note 7 ile yaşadığı prestij kaybını telafi etmesi beklenen Samsung’un mercan mavisi Galaxy S7 Edge modelinin çok yakında Avrupa’da ve ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

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