Mesajlaşma ile İlgili 3 Şaşırtıcı İstatistik

Genel anlamda mesajlaşma kavramı çok eski bir tarihe dayansa da bizim kastettiğimiz dumanla haberleşme gibi ilkel iletişim yöntemleri değil, aklımıza gelen ilk kavram olan mobil mesajlaşma. Mobil mesajlaşma da aslında yeteri kadar yaşlandı diyebiliriz zira 1992 yılından bu yana mobil mesajlaşma hayatlarımızda varlığını sürdürmekte.

Tıpkı e-mail gibi SMS olarak kısaltılan kısa mesaj servisi de günümüzde en popüler iletişim araçlarından biri ve modern toplum bu icat olmadan düşünülemez bile. Hal böyle olunca da mesajlaşma ile ilgili ilginç istatistikler ortaya çıktı. İşte o şaşırtıcı istatistiklerden 3 tanesi:

1. 2014 Yılında Bir Ay İçerisinde 561 Milyar Mesaj Atıldı

Yeterince tatmin edici değilse şöyle inceleyelim; bir ayda 561 milyar mesaj demek günde 18.7 milyar, saatte 779 milyon, dakikada 13 milyon ve saniyede 216 bin mesaj atıldı demektir. Son iki yılda bu sayının daha da arttığını belirtelim.

2. 2016 Yılında Y Kuşağı Arama Yapmak Yerine Mesajlaşmayı Tercih Etti

18-24 yaş arası gençler arama yapmak veya mesajlaşmak tercihleri kendilerine sunulduğunda, yüzde 75 gibi ezici bir çoğunluk mesajlaşma yöntemini tercih ediyor. Bunun yanı sıra randevular ve ödemeler gibi tanımadığımız insanlarla konuşma iletişim gerektiren durumlarda insanlar kesinlikle mesaj yöntemini kullanıyor. İşte sayılar ortada, sonra vay efendim insanlar birbiriyle selamlaşmıyor, komşum asansörde beni takmadı gibi şikayetlerde bulunmayalım. Artık eve su sipariş ederken bile tuşlarla muhatap oluyoruz.

3. Mesajlaşma Uygulamaları SMS’in Yerini Alıyor

Akıllı telefonların artık organlarımızdan biri haline gelmesi, bu istatistiğin baş faktörü diyebiliriz. 2015 yılında yapılan araştırmada 18-29 yaş aralığındaki akıllı telefon sahiplerinin yüzde 49’unun mesajlaşmak için mobil anında mesajlaşma uygulamaları tercih ettiği gözlemlendi. Daha yaşlı kesim de yavaş yavaş bu trendi yakalıyor. 30-49 yaş arası insanların yüzde 37’si ve 50 yaş üstü insanların yüzde 24’ü yine mobil mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Yani günümüzde anneannelerimiz, babalarımız, dedelerimiz de artık bol bol anlattıkları o mektuplaşma olaylarını aşmış, boyut atlamışlar. Bu gidişle biz de artık “eskiden SMS atardık neydi o günler be” gibi cümleler kuracağız.

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