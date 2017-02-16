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Meslek Testi
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Meslek Testi

Meslek Testi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Meslek Testi
Meslek Testi
Meslek Testi

Hangi mesleğe yatkın olduğunuzu görebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 7 dakika önce

Meslek Testi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir meslek tespit uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama ile hangi mesleklere yatkın olduğunuzu tespit edebiliyorsunuz. 

Hayatımızın dönüm noktası olan ve geri kalan yaşamımızı şekillendiren meslekler, doğru seçilmeli ve en önemlisi de ilgi alanına göre tercih edilmelidir. Eğer kendi ilgi alanlarınızı tam olarak bilmiyor ve meslek seçerken zorlanıyorsanız Meslek Testi yardımınıza koşuyor. Uygulama içerisinde yer alan özel sorulara cevap veriyor ve sonuçlara göre eğilimli olduğunuz mesleği bulabiliyorsunuz. Özgün olarak hazırlanmış sorular ince detayları içeriyor ve böylece meslek tercihinizi en doğru şekilde yapabiliyorsunuz. 

Oldukça kolay bir kullanıma ve arayüze sahip olan uygulamada basit şekilde karşınıza gelen sorulara cevap veriyor ve test sonunda da sonuçları görüyorsunuz. Mesleğinizi en doğru şekilde tercih etmek için Meslek Testi'ni denemelisiniz. Sürekli güncellenen Meslek Testi'ni sakın kaçırmayın.

Meslek Testi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Nazım Mert Bilgi
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