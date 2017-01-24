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Mesmeracer
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Mesmeracer

(Android)
Mesmeracer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mesmeracer
Mesmeracer
Mesmeracer
Mesmeracer
Mesmeracer

Çapraz hareketler yaparak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Mesmeracer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Benzelerinden farklı bir kurguyla karşımıza çıkan Mesmeracer'da aynı anda iki karakteri kontrol etmeniz gerekiyor.

Farklı bir kurguya sahip olarak karşımıza çıkan Mesmeracer, iki karakteri aynı anda kontrol etmeniz gereken bir oyundur. Oyunda ekranın sağında ve solunda uzayıp giden iki karakteri yönlendiriyor ve yolunuza çıkan engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Akıcı bir oyun olan Mesmeracer'da reflekslerinizi test ediyor ve aynı zamanda eğlenceli saatler geçirebiliyorsunuz. Mükemmel bir oyun olarak nitelendirebileceğiniz Mesmeracer, canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda yapmanız gereken tek şey parmağınızı sağa ve sola kaydırmak. 

Sert renk geçişlerine ve eğlenceli seslere sahip olan oyunda bir takım özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. 30 farklı renk kombinasyonu, akıcı oyun kontrolleri ve sonsuz oyun moduyla Mesmeracer oyunu sizleri bekliyor. Oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz.

Mesmeracer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
b-interaktive
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