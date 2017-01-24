Mesmeracer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Benzelerinden farklı bir kurguyla karşımıza çıkan Mesmeracer'da aynı anda iki karakteri kontrol etmeniz gerekiyor.

Farklı bir kurguya sahip olarak karşımıza çıkan Mesmeracer, iki karakteri aynı anda kontrol etmeniz gereken bir oyundur. Oyunda ekranın sağında ve solunda uzayıp giden iki karakteri yönlendiriyor ve yolunuza çıkan engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Akıcı bir oyun olan Mesmeracer'da reflekslerinizi test ediyor ve aynı zamanda eğlenceli saatler geçirebiliyorsunuz. Mükemmel bir oyun olarak nitelendirebileceğiniz Mesmeracer, canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda yapmanız gereken tek şey parmağınızı sağa ve sola kaydırmak.

Sert renk geçişlerine ve eğlenceli seslere sahip olan oyunda bir takım özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. 30 farklı renk kombinasyonu, akıcı oyun kontrolleri ve sonsuz oyun moduyla Mesmeracer oyunu sizleri bekliyor. Oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz.

Mesmeracer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.