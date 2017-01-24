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Mesmeracer
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Mesmeracer

(iOS)
Mesmeracer İndir Hemen İndir

111 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mesmeracer
Mesmeracer
Mesmeracer
Mesmeracer
Mesmeracer

Engellerden kaçıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Mesmeracer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyor ve yüksek skorlar elde ediyorsunuz.

Akıcı bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Mesmeracer'da iki karakteri aynı anda kontrol ediyor ve engellere çarpmadan yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda ekranın sağında ve solunda yer alan karakterleri parmağınızla kontrol edebiliyor ve engellerden kaçabiliyorsunuz. Zor bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz oyunda işiniz de oldukça güç. Eğlenceli saatler geçirebileceğiniz oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz. Canınız her sıkıldığında oynayabileceğiniz Mesmeracer sizleri bekliyor. Oyunu oynamak ise oldukça basit. Parmağınızı ekran üzerinde sağa ve sola sürükleyerek karakterleri kontrol edebiliyorsunuz.

Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda varsayılan renkleri değiştirebiliyor ve daha renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 30 farklı renk kombinasyonunun kilidini açabiliyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan Mesmeracer oyunu sizleri bekliyor. Zorlu bir beceri oyunu arıyorsanız bu oyun tam sizin aradığınız gibi.

Mesmeracer oyununu iOS cihazlarınıza 0,59 TL ödeyerek indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
b-interaktive
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