Metal Gövdeli Nokia 7 ve 8 Modelleri Snapdragon 660 İşlemcisi İle Gelebilir

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, bu yılın başlarında Mobile World Congress (MWC) fuarında yeni akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Tanıtılan yeni akıllı telefonlar Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 olarak adlandırılmıştı.

Tanıtılan Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinde Snapdragon 430 işlemcisini görev yapıyordu. Yeni gelen bir söylentiye göre ise Nokia 7 ve Nokia 8 olarak adlandırılacak olan iki yeni orta seviye akıllı telefon da Nokia tarafından tanıtılacak. Söylentinin devamında paylaşılan bilgilere göre ise bu iki yeni akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisine sahip olacağı düşünülüyor.

Bu iki yeni akıllı telefonun metal gövdelere sahip olacağı ve birbirlerine göre tek önemli farkın ekran boyutları olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu yılın sonlarında Nokia'nın iki yeni üst seviye akıllı telefon tanıtabileceği de konuşulanlar arasında. Eğer konuşulanlar doğruysa, firmanın üst seviye akıllı telefonlarında Snapdragon 835 işlemcisini kullanabileceği de düşünülüyor.

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