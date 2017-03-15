?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilMetal Gövdeli Nokia 7 Ve 8 Modelleri Snapdragon 660 İşlemcisi İle Gelebilir

Metal Gövdeli Nokia 7 ve 8 Modelleri Snapdragon 660 İşlemcisi İle Gelebilir

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, bu yılın başlarında Mobile World Congress (MWC) fuarında yeni akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Tanıtılan yeni akıllı telefonlar Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 olarak adlandırılmıştı.

Tanıtılan Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinde Snapdragon 430 işlemcisini görev yapıyordu. Yeni gelen bir söylentiye göre ise Nokia 7 ve Nokia 8 olarak adlandırılacak olan iki yeni orta seviye akıllı telefon da Nokia tarafından tanıtılacak. Söylentinin devamında paylaşılan bilgilere göre ise bu iki yeni akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisine sahip olacağı düşünülüyor.

Bu iki yeni akıllı telefonun metal gövdelere sahip olacağı ve birbirlerine göre tek önemli farkın ekran boyutları olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu yılın sonlarında Nokia'nın iki yeni üst seviye akıllı telefon tanıtabileceği de konuşulanlar arasında. Eğer konuşulanlar doğruysa, firmanın üst seviye akıllı telefonlarında Snapdragon 835 işlemcisini kullanabileceği de düşünülüyor.

İndir64.81 MB
Nokia PC Suite
Nokia PC Suite Nokia Cep Telefonları İçin Bilgisayar Bağlantı Programı

Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 Çıkış Tarihleri, Fiyatları ve Teknik Özellikleri

Nokia, Samsung Galaxy S8'e Rakip Bir Cihaz Üzerinde Çalışıyor

Efsane Nokia 3310 Resmi Olarak Geri Döndü!

Yazar: - 15.03.2017

Metal Gövdeli Nokia 7 ve 8 Modelleri Snapdragon 660 İşlemcisi İle Gelebilir İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Çift Selfie Kameralı Oppo F3 Plus'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu Çift Selfie Kameralı Oppo F3 Plus'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu Oppo denilince ülkemizde akla ilk olarak mp3 veya Blu-ray oynatıcılar gelse de Çinli firma 2011 tarihinden beri akıllı telefon sektöründe de faaliyet…
Mass Effect: Andromeda'dan Yeni Multiplayer Videosu Mass Effect: Andromeda'dan Yeni Multiplayer VideosuSerinin hayranları tarafından dört gözle beklenen yeni Mass Effect oyunu Andromeda için yeni videolar gelmeye edevam ediyor. Yayınlanan son videoda… Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu! Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!Crimsonland gibi basit ve bir hayli eğlenceli oyunlarıyla yakından tanıdığımız 10Tons, Time Recoil adını verdiği yeni oyununu resmi olarak…
Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ