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Metal Shooter: Run and Gun
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Metal Shooter: Run and Gun

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun

Dünyayı düşmanlardan temizlemeye çalışıyoruz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Metal Shooter: Run and Gun, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir platform aksiyonudur. İşgal edilen yerleri geri almaya çalıştığımız oyunda dünyayı kötü güçlerden koruyoruz.

Harika görsellere sahip bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Metal Shooter: Run and Gun, düşman işgaline karşı geldiğiniz eğlenceli ve aksiyon dolu bir oyundur. 2200'lü yıllarda geçen oyunda dünyayı işgal eden dış güçlerle mücadele ediyor ve platformlar arasında ilerliyorsunuz. Birbirinden farklı mekaniklerin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan tuzaklardan kaçmalısınız. Farklı silahları da kulanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Düşmanlarınızı ortadan kaldırmalı ve dünyayı kurtarmalısınız. Kaynaklarınızı idareli kullanmalı ve hayatta kalmaya çalışmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Metal Shooter: Run and Gun'ı mutlaka denemelisiniz. Renkli görsellerin ve heyecan verici parkurların yer aldığı Metal Shooter: Run and Gun'ı sakın kaçırmayın.

Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve tehlikelerden uzak durmalısınız. Metal Shooter: Run and Gun oyununu sakın kaçırmayın.

Metal Shooter: Run and Gun oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
ROCKET GAMES STUDIO
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