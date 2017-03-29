?     Geri Bildirim
Metal Shooter: Run and Gun
TamindirMobilOyunlarAksiyonMetal Shooter: Run And Gun - IOS Için Aksiyon Oyunu

Metal Shooter: Run and Gun

(iOS)
Metal Shooter: Run and Gun İndir Hemen İndir

278 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun
Metal Shooter: Run and Gun

Farklı karakterlerin ve silahların yer aldığı harika bir platform oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Metal Shooter: Run and Gun, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Düşman işgaliyle mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve dünyayı kurtarmalısınız.

Platformlar arasında ilerlediğiniz harika bir platform oyunu olan Metal Shooter: Run and Gun, eğlenceli ve aksiyon dolu bir oyundur. Dış güçlerle mücadele ettiğiniz bir oyun olan Metal Shooter: Run and Gun, aynı zamanda arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Oyunda işgal edilen yerleri geri almaya çalıştığımız oyunda dünyayı kötü güçlerden koruyoruz. Ayrıca kaynaklarınızı idareli kullanmalı ve hayatta kalmaya çalışmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Metal Shooter: Run and Gun'ı mutlaka denemelisiniz. Oyunda farklı silahlar ve karakterler de kullanabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız. Dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Metal Shooter: Run and Gun oyununu mutlaka denemelisiniz. Metal Shooter: Run and Gun oyununu sakın kaçırmayın.

Metal Shooter: Run and Gun oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Metal Shooter: Run and Gun için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve sonrası
Üretici:
ROCKET GAMES STUDIO
Metal Shooter: Run and Gun QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Metal Shooter: Run and Gun Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster