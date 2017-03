Metal Shooter: Run and Gun, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Düşman işgaliyle mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve dünyayı kurtarmalısınız.

Platformlar arasında ilerlediğiniz harika bir platform oyunu olan Metal Shooter: Run and Gun, eğlenceli ve aksiyon dolu bir oyundur. Dış güçlerle mücadele ettiğiniz bir oyun olan Metal Shooter: Run and Gun, aynı zamanda arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Oyunda işgal edilen yerleri geri almaya çalıştığımız oyunda dünyayı kötü güçlerden koruyoruz. Ayrıca kaynaklarınızı idareli kullanmalı ve hayatta kalmaya çalışmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Metal Shooter: Run and Gun'ı mutlaka denemelisiniz. Oyunda farklı silahlar ve karakterler de kullanabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız. Dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Metal Shooter: Run and Gun oyununu mutlaka denemelisiniz. Metal Shooter: Run and Gun oyununu sakın kaçırmayın.

Metal Shooter: Run and Gun oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.