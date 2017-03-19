Meteor
Mevcut bağlantı hızınızla uygulamaları nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
Meteor, mobil (3G, 4.5G, LTE) ve WiFi bağlantınızı test edebildiğiniz Android internet hız testi uygulaması. Benzerlerinden farklı olarak internet hızınızı ölçerek popüler uygulamaları ne derece kullanabileceğinizi gösteriyor. Örneğin; mevcut hızınızla YouTube videolarını en iyi hangi çözünürlükte izleyebileceğinizi görebiliyorsunuz.
İndirme, yükleme ve ping değerlerini gösteren basit bir internet hız testi uygulamasının ötesinde Meteor.
Android kullanıcılarına özel sunulan internet hız ölçme uygulaması, YouTube, Facebook, Instagram, Skype, Spotify, WhatsApp, Twitter gibi popüler uygulamaları mevcut bağlant hızınızla ne kadar verimli kullanabileceğinizi söylüyor. Uygulamanın ne kadar performanslı çalışacağı, uygulamaya özel hız sonuçları da gösteriliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- OpenSignal.com
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