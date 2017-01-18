Microsoft, 3D Optimizasyon Servisi Simplygon'u Satın Aldı

Microsoft, oyun geliştiricileri ve 3D verileri görselleştirmek isteyen diğer endüstri kaynakları için 3D optimizasyon çözümleri geliştiren bir şirket olan Simplygon'u satın aldığını duyurdu.

Simplygon'un SDK'sı birçok büyük oyun geliştirme stüdyosu tarafından kullanılıyor ve şirket yakın zaman içinde artırılmış gerçeklik pazarına da giriş yaptı. Microsoft'un Hololens projesiyle artırılmış gerçekliğe verdiği önem ve yatırım düşünüldüğünde, hiç şüphesiz Simlygon'un teknolojisinin Microsoft'un yol haritasıyla örtüştüğü çok açık diyebiliriz.

Konuyla ilgili, Microsoft'un Kurumsal Başkan Yardımcısı Kudo Tsunoda'nın bugünkü duyuru yazısında, "Simplygon'un teknolojisi ve yetenekleri, 3D yaratımındaki konumumuzu güçlendirecek. Böylece 3D veri oluşturma ve paylaşma kolaylaşacak" dedi. Sözlerine "Bu satın alım, Windows 10 Creator Update, Paint 3D ve bizim online yaratıcı topluluğumuz olan Remix3D ile yeni bir yetenek kazanma arzumuzu geliştiriyor ve genişletiyor" diye devam eden Tsunoda, Microsoft'un bu alana çok önem verdiğini bir kez daha vurguladı.

Simplygon'un teknolojisi esas olarak, orijinal 3B veriyi en iyi hale getiriyor ve daha sonra belirli bir kullanım durumu veya çıkış hedefi için optimize ediyor. Bakalım şirket Microsoft'a neler katacak.

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