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Microsoft Açıkladı: Outlook'a Geçiş Yüzde 99 Tamamlandı

Microsoft Outlook

Microsoft, yaklaşık iki yıl önce Outlook.com için önemli bir güncelleştirme gerçekleştirdi. Yeni ve gelişmiş bir e-posta hizmeti sunan şirket, mail sistemine yeni özellikler ve iyileştirmeler getirdi. Microsoft, o zamana kadar kendilerine güvenen tüm e-posta kullanıcılarına yeni bir deneyim yaşatacağını söyledi. Yeni Outlook.com yaklaşık 9 ay boyunca beta sürecinde kaldı ve geçen yılın Şubat ayında kararlı sürümüne ulaştı. Microsoft şimdi kullanıcılarının yüzde 99.9'unu yeni deneyime taşıdığını söylüyor.

Yeni Outlook.com, Şubat 2016'da önizlemeden çıktı ve Microsoft, birkaç ay sonunda, yani Nisan ayında 400 milyondan fazla kullanıcı hesabını yeni tecrübeye taşıdığını açıklamıştı. Kullanıcıların yeni hizmetten oldukça memnun olduğunu belirten şirket, kısa zamanda bütün kullanıcıların geçeceğini umduğunu belirtmişti.

Bu noktada şirket, kullanıcıların çoğunluğunun "yaz sonuna kadar" yeni sisteme geçeceğini umduğunu söylemişti. Bu hedef Temmuz ayında şirket tarafından bir kez daha tekrarlandı, fakat süreç beklenenden biraz daha uzun sürdü. Bugün itibariyle de Microsoft, yeni mail sistemine geçişin tamamlandığını duyurdu.

ZDNet'e verdiği demeçte Microsoft, "Outlook.com kullanıcılarının yeni sisteme taşınması neredeyse tamamlandı. Aktif müşterilerin yüzde 99.9'dan fazlasını taşındı ve geri kalan müşterin taşınması için de son aşamaya gelindi" dedi. 

Peki siz yeni Outlook.com'u beğendiniz mi? 

İndir9.3 MB
Microsoft Outlook Android
Microsoft Outlook Android Android İçin Resmi Microsoft Outlook E-posta Uygulaması

İndir22.5 MB
Microsoft Outlook iOS
Microsoft Outlook iOS iPhone ve iPad İçin Resmi Microsoft Outlook E-posta Uygulaması

Microsoft Takvim ve Outlook Uygulamaları HoloLens’e Geldi

Outlook Artık Android Wear Üzerinden de Kullanılabiliyor

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Yazar: - 27.01.2017

Microsoft Açıkladı: Outlook'a Geçiş Yüzde 99 Tamamlandı İçin Yorum Yaz

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