Microsoft'un Ağlatan Telefon Satış Rakamları ve Büyük Surface Phone Umutları

Microsoft dün son çeyrek dönemin telefon satış rakamlarını açıkladı. Windows Mobile satışlarıyla ilgili neredeyse hiçbir rakam paylaşmayan şirket, son aylarda aldığı darbeleri ortaya dökünce, heba olan tüm çabalar da meydana çıktı. Bundan sonrasını kalbi zayıf olanlar lütfen okumasın.

Akıllı telefon pazarında satış rakamları konusunda genellikle Microsoft'u akıllı telefon birimi hep dilinin altında yuvarladığı rakamlarla gündeme geldi. Android ve iOS telefonların karşısında ağır darbeyi çok da belli etmedi. Ancak son rapor Windows Phone'ların gelirinin yüzde 81 kadar düştüğünü açık seçik ortaya koyuyor. Windows Phone'un bu durumu mağazasını pek tabii ağır etkiledi. Uygulama geliştiriciler bu cihazlar için yaptıkları ürünleri yenilememeye başladı hatta bir çoğu mağazadan çıkmayı daha mantıklı gördüler.

Microsoft "ağzı sıkı" geleneğini hala detaylı olarak açıklamış değil ancak gelirlerin yüzde 81 seviyesine düşmesi küresel pazarda neredeyse yüde 1 satışın da altında seyrediyor olması anlamına geliyor.

Oyun Hala Bitmedi Surface Phone'lar Geliyor

Windows Phone cephesinde durum bu iken Microsoft'un son kozu Surface Phone'lar için oldukça umutlu. Hatta bu cihazları pazarda Samsung Galaxy 8 ve Apple iPhone 8'lerin karşısına rakip olarak koymayı düşünüyor.

Surface cihazlarla Microsoft'un bu sefer şeytanın bacağını kırabileceği iddia ediliyor. Snapdragon çipleri kullanacak olan cihazlar aslında Microsoft'un Surface ile yakaladığı başarının kaymağını yiyebilir gibi görünüyor. Surface Phone'un "tek aygıtta bütün Windows" anlayışı, iPhone'un ise kendine özgü bir mobil işletim sistemi olması, Microsoft'u biraz daha avantajlı kılıyor.

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