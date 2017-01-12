Microsoft Çalışanları Yaptıkları İş Yüzünden Ruhsal Çöküntü Yaşıyor

İki eski Microsoft çalışanı şirketin kendilerini yapacakları işe tam anlamıyla hazırlamadıklarını savunarak, psikolojik tedavi gördüklerini beyan ettiler.

Microsoft’un iki eski çalışanının şirketteki görevi, internette yayınlanan zararlı içeriklerin hepsini temizlemek. Bu iş hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmuyor demek ki. Yıllarca vahşet, cinayet, çocuk ve hayvan tecavüzleri gibi onlarca farklı kategoride video ve fotoğraf izleyerek bunları yayından kaldırmakla mükellef iki eski çalışan, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi gördüklerini açıklayarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundular.

Microsoft’un Çevrimiçi Güvenlik Birimi’nde çalışan bu elemanlar, şirketin kendilerini iş hakkında hiçbir şekilde hazırlamadığını iddia ederek, Microsoft’un kendilerini “işin doğası gereği duygusal buhrana sürüklediğini” iddia ettiler.

Henry Soto ve Greg Blauert adındaki 2 eski Microsoft çalışanı 2008’de başlatılan ve kullanıcıları zararlı içeriklerden koruma politikası dahilinde Microsoft ile çalışmaya başlamışlar. Ancak çocuk tacizleri ve şiddet videoları raporlamakla uğraşmaktan ruh sağlıkları bozulmuş.

Microsft ise açılan davaya “ekibin son derece önemli bir iş yaptığını” savunarak itiraz etti. Şirket, “sonuç olarak işin özünde yatan şiddeti tahmin ediyor olmaları gerekiyordu” diyerek, “internette şiddet kategorilerinin önlenmesi ve engellenmesi için yüzlerce insan gönüllü olarak çeşitli birimlerde çalışıyor ve destek veriyor, bunun için bir ön eğitim gerekmiyor” diye ekledi.