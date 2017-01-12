?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberTeknolojiMicrosoft Çalışanları Yaptıkları İş Yüzünden Ruhsal Çöküntü Yaşıyor

Microsoft Çalışanları Yaptıkları İş Yüzünden Ruhsal Çöküntü Yaşıyor

Eski Microsoft çalışanları

İki eski Microsoft çalışanı şirketin kendilerini yapacakları işe tam anlamıyla hazırlamadıklarını savunarak, psikolojik tedavi gördüklerini beyan ettiler.

Microsoft’un iki eski çalışanının şirketteki görevi, internette yayınlanan zararlı içeriklerin hepsini temizlemek. Bu iş hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmuyor demek ki.  Yıllarca vahşet, cinayet, çocuk ve hayvan tecavüzleri gibi onlarca farklı kategoride video ve fotoğraf izleyerek bunları yayından kaldırmakla mükellef iki eski çalışan, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi gördüklerini açıklayarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundular. 

Microsoft’un Çevrimiçi Güvenlik Birimi’nde çalışan bu elemanlar, şirketin kendilerini iş hakkında hiçbir şekilde hazırlamadığını iddia ederek, Microsoft’un kendilerini “işin doğası gereği duygusal buhrana sürüklediğini” iddia ettiler.

Henry Soto ve Greg Blauert adındaki 2 eski Microsoft çalışanı 2008’de başlatılan ve kullanıcıları zararlı içeriklerden koruma politikası dahilinde Microsoft ile çalışmaya başlamışlar. Ancak çocuk tacizleri ve şiddet videoları raporlamakla uğraşmaktan ruh sağlıkları bozulmuş.

Microsft ise açılan davaya “ekibin son derece önemli bir iş yaptığını” savunarak itiraz etti. Şirket, “sonuç olarak işin özünde yatan şiddeti tahmin ediyor olmaları gerekiyordu” diyerek, “internette şiddet kategorilerinin önlenmesi ve engellenmesi için yüzlerce insan gönüllü olarak çeşitli birimlerde çalışıyor ve destek veriyor, bunun için bir ön eğitim gerekmiyor” diye ekledi.

Editöre Yaz:
Yazar: - 12.01.2017

Microsoft Çalışanları Yaptıkları İş Yüzünden Ruhsal Çöküntü Yaşıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İlk İnsan Dondurma Yöntemi 50 Yıl Önce Bugün Gerçekleştirildi İlk İnsan Dondurma Yöntemi 50 Yıl Önce Bugün Gerçekleştirildi Cryonics projesi ölen insanların dondurularak yıllar sonra tıbbın ilerlemesiyle hastalıkların çözümleneceği bir zamanda diriltmesini amaçlayan…
HTC U Serisi Duyuruldu! İşte Özellikleri HTC U Serisi Duyuruldu! İşte ÖzellikleriHTC ailesinin yeni üyeleri HTC U Ultra ve HTC U Play az önce tanıtıldı. İki yeni Android işletim sistemli telefonlarını duyuran şirket, önceki… Nokia 8 Özellikleri Sızdırıldı Nokia 8 Özellikleri SızdırıldıÜlkemizde pek çok kişinin ilk telefonu olma özelliği taşıyan efsanevi Nokia telefonlar nihayet geri döndü. Microsoft'un elinde olan potansiyeli…
Yayıncılar Facebook Canlı Yayınlarını Artık Web Sayfalarından Yapabilecek Ülkemizin Gururu Mount & Blade II: Bannerlord'dan Yeni Haberler Var!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten