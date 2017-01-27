Microsoft, Cloud Shell Adında Hafif Sıklet Bir Windows 10 Geliştiriyor

2018 yılında 1 milyar işletim sisteminin Windows 10'a geçmesini hedefleyen Microsoft, daha hafif bir işletim sistemi geliştiriyor. Yeni sistemin adı Cloud Shell olarak anılıyor.

Söylentilere göre, daha fazla cihazda Windows 10 işletim sistemi hedefleyen Microsoft bunun için akıllı bir yöntem bulmuş. Windows 10'u ufaltmayı deneyecek olan şirket, Cloud Shell'i de denemeye başlamış bile. Yine dedikodulara göre, Cloud Shell evrensel uygulamaların hepsinin daha hafif bir altyapıda çalışır olmasını sağlayabiliyor.

Söylentiye göre Cloud Shell tamamen bulut sistemler üzerinde çalışabilen bir işletim sistemi olacak. Microsoft bu altyapıyı sene sonuna kadar deneyerek hizmete sunacak. Projenin detayları tamamen gizli tutuluyor. Konuşulanlara göre, Microsoft an itibarıyla geliştirdiği sistemi çok açıklayarak yüksek bir beklenti yaratmak istemiyor. Ancak Cloud Shell'in yeni yayınlanacak olan geliştiricim güncellemesi ile uyumlu olacağı PC kaynaklarını tüketmeden, tamamen bulut tabanlı bir işletim sistemi alternatifi olabileceği de konuşuluyor.

Microsoft Mayıs ayında Cloud Shell hakkında daha detaylı bilgi yayınlayacak. O zamana kadar şimdilik yapılacak tek şey oturup bu açıklamayı beklemek olacak.

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