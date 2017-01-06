?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberTeknolojiMicrosoft Cortana, Nissan Ve BMW’nin Sanal Asistanı Oluyor

Microsoft Cortana, Nissan ve BMW’nin Sanal Asistanı Oluyor

CES 2017 bu yıl otonom arabaların gösteri alanı gibi oldu. Tüm teknolojilerin bir şekilde elektrikli otonom arabalarla dirsek temasında olması, dünyanın bu teknolojiye oldukça iyi hazırlandığının da işareti. Nissan ve BMW bu teknolojide Microsoft ile ortaklık yapacaklarını açıkladı.

Otonom ve bağlantılı araçlar platformunda Nissan kendisine teknolojik ortak olarak Microsoft’u seçtiğini açıkladı. CES 2017’de verdiği konferansta Nissan,  Azure, Cortana ve Office 365 platformlarını arabalarına taşıyacağını anlattı ve bir de demo videosu göstermeyi unutmadı.

Nissan’ın açıkladığı bağlantılı arabalar platformuna Microsoft’u dahil ediyor olma planı BMW’nin de aklına yatmış görünüyor. Çünkü BMW’de bağlantılı araçlar alt yapısını tamamen Microsoft’un Azure, Cortana ve Office 365 temellerine yerleştirecek.

BMW ve Nissan araç kullanıcılarının arabaların gösterge panellerine yerleştirecekleri bir ekran vasıtasıyla iletişim kuracaklar. Bu ekranlar vasıtasıyla kullanıcılar Cortana’nın birçok özelliğine ulaşabilecekler.

nissan bmw cortana

Nissan ve BMW, Microsoft ile olan ortaklaıklarını bu sene içerisinde yeniden uzatmayı da planlıyorlar. Her iki üretici de özellikle Microsoft Azure bulut teknolojileri ve "machine learning" altyapısıyla Cortana’nın bir araya gelmesinden memnun olduklarını ifade ediyorlar.

Cortana’nın çok yakında IoT tabanlı ev eşyalarıyla da bütünleşecek olması kullanıcıların araçlardan evlerini de kontrol edebiliyor olmalarını sağlayacak. 

Geleceğin Arabası Faraday Future CES 2017’de

Editöre Yaz:
Yazar: - 06.01.2017

Microsoft Cortana, Nissan ve BMW’nin Sanal Asistanı Oluyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Razer Project Ariana ile Oyunların Ruhunu Tüm Salonunuza Taşıyor Razer Project Ariana ile Oyunların Ruhunu Tüm Salonunuza Taşıyor CES 2017’de yeni teknolojileri tanırken oldukça etkileyici projelerle de karşılaşabiliyoruz. Razer Project Ariana’da bunlardan biri. Bir projektör…
Sony, Ekranından Ses Veren OLED Televizyonlarını Tanıttı Sony, Ekranından Ses Veren OLED Televizyonlarını TanıttıAmerika'nın Las Vegas kentinde devam etmekte olan CES 2017 etkinliğinde Sony yeni OLED TV ailesini tanıttı. Bu aileye mensup olan Sony Bravia A1E… Mass Effect 2 Ücretsiz, Hemen İndirin! Mass Effect 2 Ücretsiz, Hemen İndirin!BioWare tarafından geliştirilen başarılı RPG oyunu Mass Effect 2 kısa bir süre boyunca Origin üzerinde ücretsiz olarak dağıtılacak. Bilindiği…
Mega Man Serisi iOS ve Android Platformu İçin Çıktı, Hemen İndirin! Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten